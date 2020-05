Morgen Dienstag, 18.00 Uhr: Online-Video-Gesprächsreihe Renner-Institut/SPÖ-Frauen "Frauenleben in und nach der Krise"

„Im Homeoffice zurück in die Vergangenheit?“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Bundesfrauen und das Karl-Renner-Institut laden morgen, 5. Mai, um 18 Uhr im Rahmen der Online-Video-Gesprächsreihe „Frauenleben in und nach der Krise" zu „Im Homeoffice zurück in die Vergangenheit?“. Gesprächspartner_innen sind Korinna Schumann (ÖGB-Vizevorsitzende und Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion und Bereichssprecherin für Arbeit, Familie, Menschen mit Behinderung, Volksanwaltschaft) und Katharina Mader (Assistenzprofessorin für Ökonomie im Department für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien); Moderation: SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner.



Teilnahme über Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76844500443. Das Gespräch wird auch auf der Facebook-Seite des Karl-Renner-Instituts und der SPÖ-Bundesfrauen übertragen. (Schluss) up

