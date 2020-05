ORF im April 2020: 33,2 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im April 2020 erreichte die ORF-Sendergruppe mit der intensiven Berichterstattung zur Corona-Krise, aber auch mit Unterhaltungs- und Dokuangeboten wie den „Rosenheim-Cops“, der „Millionenshow“, „Am Schauplatz“ und „Universum“ einen Marktanteil von 33,2 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,480 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 59,4 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum April 2020

ORF 1: 2,062 Millionen Seher/innen (6,5 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,745 Millionen Seher/innen (23,7 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 30,2 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 39,7 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten (nur Einfachnennungen)

„ZIB 1“ (5. April)

2,351 Millionen Zuschauer/innen, 64 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (3. April)

1,985 Millionen Zuschauer/innen, 61 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (2. April)

1,329 Millionen Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (2. April)

1,236 Millionen Zuschauer/innen, 38 Prozent Marktanteil

„FeierAbend“ (10. April)

1,166 Millionen Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz“ (2. April)

1,069 Millionen Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„ZIB spezial“ um 20.15 Uhr (14. April)

1,015 Millionen Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„PK Kurz/Kogler/Anschober/Nehammer“ (6. April)

949.000 Zuschauer/innen, 64 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 Spezial“ (13. April)

918.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (26. April)

901.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

Corona-Krise: Bis inklusive April zeigte das ORF-Fernsehen in ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT + rund 300 (Info-)Sondersendungen in einer Länge von rund 255 Stunden.

-- Insgesamt erreichten die Infosendungen 7,054 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 94 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- 48 der ORF-Infosendungen verzeichneten mehr als zwei Millionen Seherinnen und Seher, 163 Sendungen mehr als eine Million.

-- Zahlreiche Höchstwerte im April auch für die ORF-2-Magazine und Reportageformate: Rekord für „Am Schauplatz“ am 2. April in ORF 2 mit der vielbeachteten Reportage „Ausnahmezustand in Ischgl“: Mit 1,069 Mio. RW schaffte die Sendung erstmals die Million; das Magazin „Thema“ erreichte am 6. April in ORF 2 mit 785.000 RW einen Top-5-Platz im Sendungsranking der vergangenen fünf Jahre, der „Report“ am 7. April mit 728.000 einen Top-3-Platz seit 2006; „Eco“ schaffte am 2. April mit 599.000 RW bei 26 Prozent MA den Topwert am regulären Sendeplatz; „WELTjournal“ und „WELTjournal +“ erreichten mit jeweils 20 Prozent Marktanteil im April ebenfalls Topwerte

-- Bis zu 252.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich am 19. April das Auftaktkonzert zur ORF-Kulturinitiative „Wir spielen für Österreich“ in ORF III nicht entgehen – den mit Stars wie Anna Netrebko, Jonas Kaufmann und Juan Diego Flórez hochkarätig besetzten Abend der Wiener Staatsoper aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses, der von einem Streichquartett des RSO Wien und einem Pianisten der Oper begleitet wurde, sahen durchschnittlich 224.000 Musikfans bei sechs Prozent Marktanteil; damit erreicht die von Barbara Rett präsentierte ORF-III-Sendeleiste „Erlebnis Bühne“ ihre bisher höchste Reichweite am Sonntagabend-Sendetermin um 20.15 Uhr.

-- Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen auch im religiösen Leben Österreichs präsentierten ORF 2 und ORF III zu den diesjährigen Osterfeiertagen ein besonders umfangreiches Programmangebot an live übertragenen Gottesdiensten sowie Dokus und Programmpunkten, das sehr stark genutzt wurde: Insgesamt erreichten die religiösen TV-Angebote der Karwoche 4,135 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind 55 Prozent der TV-Bevölkerung; an den fünf Gottesdiensten aus dem Wiener Stephansdom mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn nahmen insgesamt 1,47 Millionen teil.

-- Auch die „Rosenheim-Cops“ erzielten am 2. April ihren bisherigen Höchstwert – 1,329 Millionen bei 33 Prozent MA waren via ORF 2 dabei.

-- Die „Universum History“-Doku „Duell im Reich der Mikroben – Robert Koch gegen Louis Pasteur“ erreichte am 24. April mit 429.000 Zuseherinnen und Zusehern und 19 Prozent MA die höchste Reichweite dieser Sendereihe am regulären Sendeplatz.

-- Topwert auch für „Universum“: 825.000 ließen sich am 7. April die Doku über „Hawaii“ nicht entgehen – drittbeste RW seit 2015.

-- Die zweite Ausgabe von „Aktuell in Österreich spezial: Ein Land, ein Team“ sahen am 19. April in ORF 2 bis zu 637.000.

-- Das Coronavirus war im April in ORF 1 auch Thema von „Dok 1“ („Impfen? Nein danke!“ am 22. April mit 346.000 RW) und „Talk 1“ („WIR. GEMEINSAM. JETZT!“ am 9. April mit 438.000 RW)

-- Auch „Gute Nacht Österreich“ erfreute sich im April großer Beliebtheit – am 15. April waren 233.000 via ORF 1 dabei.

-- „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ erreichte am 29. April mit 189.000 RW bei 20 Prozent MA in der Zielgruppe 12–29 Jahre die bislang zweithöchste Reichweite, durchschnittlich erreichte das Quiz im April 139.000 Ratefans.

-- Von der Absage des ESC ließ sich Andi Knoll nicht abhalten, den „kleinen“ Song Contest zu veranstalten: „Mr. Song Contest proudly presents“ ließen sich am 14., 16. und 18. April in ORF 1 durchschnittlich 300.000 Fans nicht entgehen.

-- Mit dem „Kaiser“-Special „Eine Krone gegen Corona“ erreichte Seine Majestät am 17. und 24. April in ORF 1 durchschnittlich 342.000 „Untertanen“.

-- Die deutschsprachige TV-Premiere von „Fack ju Göhte 3“ am 10. April in ORF 1 sahen 543.000 Filmfans bei 37 Prozent MA in der Zielgruppe 12–29 Jahre.

-- Ebenfalls eine erfolgreiche Premiere: „Das große Osterwunschkonzert“ am 12. April im ORF-2-Spätabend mit bis zu 528.000 Zuseherinnen und Zusehern

-- Die Premiere von „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“ im ORF-2-Hauptabend am 28. April mit Karl Ploberger sahen 744.000 Gartenfans bei 22 Prozent MA.

-- Top im April auch die „Millionenshow“: 847.000 Ratefans am 6. April bedeuten Platz 2 im Ranking seit 2013.

-- Die bisher beste Reichweite erzielte am 10. April der „FeierAbend“ mit 1,166 Mio. bei 33 Prozent MA.

-- Mit 771.000 (3. April) bzw. 755.000 (10. April) Reichweite erreichte „Der Alte“ Platz 2 und 3 im RW-Ranking seit 2006.

-- Beste Reichweite bisher für das Staffelfinale von „Lena Lorenz“ am 15. April mit 778.000 RW

-- „Verstehen Sie Spaß?“ am 4. April schaffte mit 528.000 RW den Topwert seit dem Jahr 2000.

-- Topwerte im April auch für Fiktionales aus Österreich: „Unter anderen Umständen – Im finsteren Tal“ erreichte am 4. April 816.000 RW bei 21 Prozent MA, die – ebenfalls ORF-Premiere – von „Marie Brand und die Liebe zu viert“ am 11. April mit 740.000 RW; die Premiere von Harald Krassnitzers ZDF/ORF-Krimi „Über Land – Kleine Fälle“ am 10. April ließen sich 758.000 bei 22 Prozent MA in ORF 2 nicht entgehen; die BR/ARD Degeto/ORF-Koproduktion „Lang lebe die Königin“ erreichte am 29. April im ORF-2-Hauptabend bis zu 856.000 Zuseherinnen und Zuseher.

-- Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im April 2020 sehr intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 56,1 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 226 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). Wie stark die Coronavirus-Berichterstattung auch weiterhin nachgefragt war, zeigt u. a. die auf der ORF-TVthek bereitgestellte Langfassung des ZIB-2-Interviews mit dem deutschen Virologen Christian Drosten vom 24. April 2020: Das Video-on-Demand erzielte mit einer Durchschnittsreichweite von bisher rund 70.000 einen neuen Rekordwert.

