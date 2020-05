„DIE.NACHT“: „Willquommen Österreich“ mit Austro-Kapitän Julian Baumgartlinger und König Boris von Fettes Brot am 5. Mai in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit den „Science Busters“ und „BÖsterreich“

Wien (OTS) - Wie kann die heurige Fußballsaison zu Ende gebracht werden? Julian Baumgartlinger, Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, spricht mit Stermann und Grissemann in einer neuen Ausgabe von „Willquommen Österreich“ am Dienstag, dem 5. Mai 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 darüber. „2021 ist das neue 2020“ geben sich Fettes Brot in den sozialen Medien optimistisch. Dazu kommt König Boris, einer der drei Pioniere des deutschen Rap, bei den Comedians zu Wort.

Gleich danach um 23.05 Uhr widmen sich die „Science Busters“ – diesmal sind an der Seite von MC Martin Puntigam Mikrobiologe Helmut Jungwirth und Molekularbiologe Martin Moder zu sehen – dem Thema „Wissen & Durst“ und beantworten u. a. die Frage, ob Bierhefe gegen Hangover auch ein Reparaturseidl trinkt. Und um 23.40 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „BÖsterreich“ – Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader begeben sich auf eine Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes.

Mehr zu „Willquommen Österreich“ am 5. Mai in ORF 1

Anfang des Jahres brachte der Salzburger Julian Baumgartlinger mit einem Tor in der Deutschen Bundesliga seinen Verein Bayer Leverkusen in Führung. Heute wartet der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft auf Entscheidungen der Politik, die endlich Klarheit schaffen, wie und wann er wieder Profifußball spielen kann. Stermann und Grissemann sprechen mit ihm über Training in der Isolation und die bevorstehenden Herausforderungen für kommende Matches.

Die Live-Auftritte der Hamburger Hip-Hopper Fettes Brot sind legendär und diesen Sommer alle abgesagt. Mit einem Konzertausschnitt aus vergangenen Tagen erinnert „Willquommen Österreich“ wie das früher war, als Hunderte Menschen schwitzend und grölend zu einer glücklichen Masse verschmolzen. Davor sprechen Stermann und Grissemann per Videochat mit König Boris, einem der Rapper. Nicht nur die Konzerte, auch die Radioshow von Fettes Brot musste auf Grund der Corona-Krise vorübergehend eingestellt werden. In „Was Wollen Wissen“ beantworten „Fettes Brot“ Fragen ihrer Hörer/innen. Vergangenes Jahr ist das Buch zur Radioshow erschienen. In „Willquommen Österreich“ könnte es König Boris ebenfalls mit der einen oder anderen außergewöhnlichen Frage zu tun bekommen.

