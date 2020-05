„Report“ berichtet u. a. über Contact Tracing und die SPÖ-Mitgliederbefragung

Am 5. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2; Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Vorsitzender Hans Peter Doskozil im Live-Gespräch

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 5. Mai 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Contact Tracing

Fachleute erwarten auch für Österreich eine zweite Welle an Neuinfizierungen – manche rechnen damit im Herbst, andere schon früher. Fest steht, dass die Identifizierung aller Kontakte einer infizierten Person entscheidend sein wird, um die Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Deutschland hat dafür Hunderte sogenannte Containment-Scouts angestellt – Teams von fünf Personen pro 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner sollen im Verdachtsfall alle Betroffenen schnell kontaktieren und unter Quarantäne stellen. Wie gut ist man in Österreich für das Contact Tracing vorbereitet? Welche Maßnahmen werden ergriffen und wie funktionieren sie in der Praxis? Stefan Daubrawa und Yilmaz Gülüm haben sich das angesehen.

Schicksalstage einer Vorsitzenden

Die traditionellen SPÖ-Feiern zum Tag der Arbeit am 1. Mai fielen heuer aus. Zumindest verlagerten sie sich vom Wiener Rathausplatz in den virtuellen Raum. Die Reden der Parteivorsitzenden oder des Wiener Bürgermeisters mussten die Genossinnen und Genossen am Bildschirm verfolgen. Es sind auch Schicksalstage für Pamela Rendi-Wagner. Kurz danach werden die Ergebnisse der Mitgliederbefragung präsentiert. Abgestimmt wurde ja nicht nur über die Programmatik, sondern auch über den Verbleib von Rendi-Wagner als Parteivorsitzende. Martin Pusch und Sophie-Kristin Hausberger berichten.

Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Vorsitzender Hans Peter Doskozil ist dazu live zu Gast im Studio – in seinem ersten TV-Interview nach der Stimmband-OP.

In Österreich gestrandet

Der Georgier Jascha Tahiri kam Ende Februar nach Österreich, weil seine in Wien lebende Tochter ein Kind bekommen hat. Seitdem sitzt er hier fest. Er ist einer von Tausenden Ausländerinnen und Ausländern, die wegen des weltweiten Shutdowns nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. Betroffen sind Touristinnen und Touristen, Durchreisende, Mitarbeiter/innen internationaler Organisationen, aber auch Menschen, die eine Zeit lang hierzulande arbeiten, um zu Hause ihre Familien zu ernähren. Einige befürchten nun, dass sie bald kein Dach mehr über den Kopf haben werden. Bei vielen läuft die Aufenthaltsgenehmigung ab und alle fragen sich, wie es nun weitergehen soll. Melisa Erkurt und Benedict Feichtner haben einige dieser Menschen getroffen.

Frankreichs Schwächen

Die Coronavirus-Pandemie hat in Frankreich die Schwächen des Gesundheits- und Pflegesystems offenbart. Die hoffnungslos überlasteten Spitäler in den am schlimmsten betroffenen Regionen konnten ältere Covid-19-Patientinnen und -Patienten nicht mehr aufnehmen, in Alters- und Pflegeheimen sind Tausende Menschen oft allein und mit nur einem Mindestmaß an medizinischer Versorgung gestorben. Familienmitglieder klagen nun an, aber auch das medizinische Personal beschreibt sein Leid, weil es den Erkrankten oft nicht mehr helfen konnte. Im „Report“-Interview beschreibt die Tochter einer Heimbewohnerin die Zustände im Pflegeheim ihrer Mutter und die Vernachlässigung der Erkrankten. Ein Bericht von Cornelia Primosch.

