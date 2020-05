BERG-SEHNSUCHT? Alles für einen wundervollen Urlaub in den Bergen

Neu im Sommer 2020 in Saalbach: Sechs statt vier Bergbahnen für einen unbeschwerten Einstieg in die Bergwelt // Saisonstart am 11. Juni // 100 % Sicherheit durch „Flexi Booking"

Saalbach-Hinterglemm (OTS) - Kennen Sie diese „Berg-Sehnsucht“? Diese Sehnsucht nach der Freiheit und dem Weitblick. Sich Schritt für Schritt die Freiheit erwandernd, bis Ruhe und Balance einkehren. In Saalbach Hinterglemm kennt und lebt man dieses Gefühl. Und genau deshalb legt man hier alles daran bergeweise Angebote für die ganze Familie zu schaffen, sodass dieser Urlaub für immer in Erinnerung bleibt. Damit der Urlaub noch unbeschwerlicher und komfortabler wird bringen euch ab 11. Juni erstmalig sechs statt vier Bergbahnen zu den schönsten Gipfeln Österreichs.

Wenn man an seinen ersten Urlaub mit der Familie zurückdenkt, tauchen in den meisten Köpfen ganz besonders emotionale Bilder auf, an die man sich gerne erinnert. Diese schönen Erinnerungen soll ein Sommer-Urlaub in Saalbach Hinterglemm hinterlassen, weshalb der Familie hier ein ganz besonderer Stellenwert zugeschrieben wird.



Hier weiß man, wie man Familienurlaub gestaltet. Deshalb gibt es hier spielerisch inszenierte Wanderwege, Gipfelspielplätze, Erlebniswege, Europa’s größten Hochseilpark, Wasserspielplätze und ein Erlebnisbad rund um Käpt’n Hooks Piratenschiff. Und das ist noch längst nicht alles! Kleine und große Mountainbiker finden vom anfängerfreundlichen Monti Trail bis hin zu fordernden und flowigen Trails alles, was ein Bikerherz begehrt. Bikeschulen stehen für die ersten Versuche und den Feinschliff bereit.

Wenn die Kleinen noch zusätzlich Antrieb brauchen, um die Bergwelt zu erkunden, lockt man sie am besten mit einer spielerischen Challenge bei der sogar eine Belohnung wartet. Denn bei der Kids Wander Challenge wartet eine Medaille für all jene Abenteurer, die den Baumzipfelweg, Motorikweg, Wanderlehrpfad, Märchenwald und die Schattberg Gipfelrunde erkundet haben.

„Auffi auf’n Berg“ – die JOKER CARD

DAS Ticket für einen gelungenen, sorgenfreien Urlaub: Mit der JOKER CARD sind die Gondelfahrten für Wanderer und kleine Erlebnisweg-Entdecker inklusive und kommt so zu den erlebnisreichen Wanderwegen von Berg Kodok, Montelino’s Erlebnisweg, und der Kids Wander Challenge, sowie zu den Gipfelspielplätzen. Außerdem verfügt man mit der JOKER CARD über freien Eintritt zu Käpt’n Hooks Erlebnisfreibad und nutzt die Minigolfanlagen kostenfrei.

MIT ABSTAND die lässigste Region der Alpen

Dank der Weitläufigkeit des Gebiets und der hochmodernen Infrastruktur verspricht Saalbach Hinterglemm eines: Social Distancing ohne große Einschränkungen. Die sechs Bergbahnen sind mehr als schnell genug, um keine langen Warteschlangen aufkommen zu lassen. Und in den Bergen gibt es Platz genug, um sich auch auf Abstand freundlich zuzulächeln, wenn sich die Wege im 400 km großen Wanderwegenetz kreuzen.

Noch unsicher? Flexi Booking!

Uns ist bewusst, dass eine Urlaubsbuchung in Zeiten wie diesen mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist. Zumindest diese Unsicherheit möchten wir euch nehmen. Deshalb wurde die Aktion „Flexi Booking“ ins Leben gerufen. Alle Buchungen für den Sommer 2020, die über saalbach.com oder direkt beim Vermieter – gekennzeichnet mit dem grünen Flexi Booking Button – abgeschlossen werden, können bis 14 Tage vor Anreise kostenlos storniert oder umgebucht werden. Ohne Diskussion, ohne Angabe von Gründen.

Alle Infos und Flexi Booking unter saalbach.com

