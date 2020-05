Ein Jahr der Rekorde -- Highlights aus dem Jahresbericht 2019 von SANY

Peking (ots/PRNewswire) - SANY Heavy Industry ("SANY" oder "das Unternehmen") hat seinen Jahresbericht 2019 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr erreichte der Gesamtumsatz von SANY 10,691 Milliarden USD mit einem Wachstum von 35,55% im Vergleich zum Vorjahr. Das Gesamtvermögen stieg auf 12,793 Milliarden USD, und das den Aktionären der Aktiengesellschaft zurechenbare Nettovermögen belief sich auf 6,277 Milliarden USD. Dem Bericht zufolge erzielte SANY erhebliche Verbesserungen bei Betriebseffizienz, Pro-Kopf-Leistung, Rentabilität, globalem Marktanteil und Kontrolle der Betriebsrisiken.

Robustes Umsatzwachstum und erhöhte globale Wettbewerbsfähigkeit

Aus dem Bericht ging hervor, dass SANY Excavator einen Umsatz von 3,903 Milliarden USD erzielte, was einem Anstieg von 43,52% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mehr als 60.000 Baggereinheiten wurden verkauft, womit SANY im neunten Jahr in Folge den ersten Platz auf dem chinesischen Markt einnahm. Gleichzeitig behauptete SANY Concrete Machinery seine Position als weltweit führende Marke mit 3,278 Milliarden USD Umsatz, eine Steigerung von 36,76% im Vergleich zum Vorjahr. SANY Hoisting Machinery erreichte einen Umsatz von 1,975 Milliarden USD, was zu einem Rekordwachstum von 49,55% im Vergleich zum Vorjahr führte. SANY Crawler Crane konnte seinen Platz als Spitzenreiter der Branche verteidigen. SANY Piling Machinery steigerte die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 2,54% auf 0,680 Milliarden USD, und behauptete damit erneut seine Position als führende Marke in China.

Erhebliche Verbesserungen der Betriebskapazität, die Rekordwerte erreicht hat

Die Bruttomarge von SANY stieg im vergangenen Jahr um 2,14 Prozentpunkte auf 33,26%, während die Nettoprofitrate um 3,9 Prozentpunkte auf 15,19% stieg und der Reingewinn im Jahresvergleich um 83,23% auf 1,584 Milliarden USD zunahm. SANYs Cashflow erreichte mit 1,874 Milliarden USD einen historischen Höchststand, ein Anstieg von 26,01% gegenüber dem Vorjahr.

Großer Fortschritt bei der digitalen Transformation

SANY hat 2019 Technologien integriert, um Herstellungsfehler zu eliminieren und gleichzeitig die Marketingfähigkeiten zu stärken, die Effizienz nach dem Verkauf zu verbessern und die Online-Präsenz der Kunden und ihres Equipment zu steigern. Durch seine digitale Transformation hat SANY sowohl Betriebskapazität als auch Pro-Kopf-Leistung deutlich verbessert und nimmt heute die weltweite Führungsposition in der Baumaschinenindustrie ein.

Stetig steigende Umsätze in Überseemärkten

Im vergangenen Jahr erzielte SANY einen internationalen Umsatz von 2,002 Milliarden USD, 3,96% mehr als im Vorjahr, mit einem raschen Wachstum in Indonesien, den USA, Europa, Russland und Lateinamerika. SANY optimierte seine Einsatz- und Serviceleistungsfähigkeit weiter und stärkte seine Position auf den Überseemärkten durch den Aufbau besserer Systeme und die Erweiterung der Absatzmarktkapazität.

Bemerkenswerte Ergebnisse in F&E und Innovation

Ende 2019 hatte SANY 9.151 Patente angemeldet, von denen 7.298 erteilt wurden - in beiden Punkten ist das Unternehmen die Nummer eins der Branche in China. SANY hat seine F&E aktiv gefördert und eine Reihe innovativer, äußerst wettbewerbsfähiger Produkte auf den Markt gebracht, darunter seine Bagger der H-Serie, repräsentiert durch SY550H, die 55t T-Serie-Kranwagen, und die YM5440THBV 620C-10A Betonpumpenfahrzeuge. SANY hält außerdem die Position als Branchenführer für intelligente Produktentwicklung, und konnte Durchbrüche in seinem Cluster für fahrerlose Pflastermaschinen erzielen.

Erheblich verbessertes Markenimage, Aufstieg in die Top 3 der weltweiten Baumaschinenhersteller

Auch bei der Markenbekanntheit und Wahrnehmung der Marke hat SANY 2019 große Fortschritte gemacht. Während der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der VR China hissten sechs SANY-Krane die chinesische Nationalflagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens. SANY Heavy Industry wurde als Fortune's Most Admired Chinese Company gewürdigt, und die Nihon Keizai Shimbun platzierte SANY im November 2019 in den Top 3 der Baumaschinenhersteller weltweit.

SANY bleibt auch in Zukunft seinem Wahlspruch "Quality changes the world" (Qualität verändert die Welt) verpflichtet. Das Unternehmen wird keine Mühen scheuen, um den Mehrwert für die Kunden durch seine Marke, seine Produkte, sein Marketing und seinen Service zu steigern, und wird seine Position auf dem hart umkämpften internationalen Markt verteidigen. Sämtliche Führungskräfte und Mitarbeiter von SANY werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um SANY zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Fertigungsindustrie aufzubauen.

