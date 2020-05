Voith und die PCS Holding planen Übernahme der Traktionssysteme Austria GmbH

Der Technologiekonzern Voith und die Schweizer Beteiligungsgesellschaft PCS Holding planen den Erwerb von zusammen 59% an der Traktionssysteme Austria GmbH (TSA).

Wien (OTS) - Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 29.04.2020 unterzeichnet. TSA ist der weltweit führende Hersteller von Elektromotoren, Generatoren und Getrieben für Schienen- und Straßenfahrzeuge. Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 erwartet und steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden und weitere übliche Abschlussbedingungen erfüllt sind. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

„Voith ist in zahlreichen Branchen Technologieführer in der Antriebstechnik. Das Portfolio von TSA und ihre Marktposition sind eine hervorragende Ergänzung zu unseren Antriebslösungen im Bereich Schiene und Commercial Vehicles und unterstützen unsere Position als technologieunabhängiger Lieferant von Antriebssystemen. Mit der 60-jährigen Erfahrung von TSA werden wir einen wesentlichen Vorteil für unsere Kunden bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs erzielen“ , erläutert Dr. Uwe Knotzer, Mitglied der Voith-Konzerngeschäftsführung sowie Vorsitzender der Geschäftsleitung von Voith Turbo.

„Für die PCS Holding gelingt mit der Transaktion die langfristige Sicherung von Spitzentechnologie im Bereich der elektrischen Antriebstechnik für ihre strategischen Beteiligungen. Darüber hinaus versprechen wir uns aus der Zusammenarbeit mit Voith entscheidende Impulse in der Entwicklung von neuen Marktpotenzialen, insbesondere im Bereich Road. PCS Holding ist überzeugt davon, dass die TSA hervorragend positioniert ist, um vom generellen Trend zur Elektrifizierung der Antriebstechnologie in diversen Industrien zu profitieren“ , sagt Oliver Streuli, CEO der PCS Holding.

Nach Abschluss der Transaktion befindet sich die TSA im Besitz der Voith Group, der PCS Holding, des bisherigen, langjährigen Gesellschafters Duswald GmbH und des Geschäftsführers der TSA, Herrn Mag. Robert Tencl. Mit dieser stabilen und strategisch orientierten Eigentümerstruktur kann die TSA als unabhängiger Antriebsspezialist zukünftig leichter Zugang zu neuen Märkten, Technologien und zu Finanzierungsmöglichkeiten erhalten.

Der bisherige Miteigentümer, Herr Dr. Günter Eichhübl, hat seine Anteile verkauft und verbleibt bis 30. Juni 2021 ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens.

Über die Voith Group

Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Spektrum von Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten für Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867, erzielt der Konzern heute mit mehr als 19.000 Mitarbeitern 4,3 Milliarden Euro Umsatz. Mit Standorten in über 60 Ländern der Welt ist es eines der großen Familienunternehmen Europas.

Traktionssysteme Austria

Traktionssysteme Austria (www.tsa.at) ist der führende Hersteller elektromechanischer Antriebe für Schienen- und Straßenfahrzeuge mit einer bis in das Jahr 1960 zurückreichenden Unternehmensgeschichte. Im ehemaligen Werk der Brown Boveri in Wiener Neudorf fertigt das Unternehmen maßgeschneiderte Antriebslösungen aus einer Hand. Das Angebot umfasst Auslegung und Konstruktion, Herstellung, Prüfung und Auslieferung individualisierter Produkte – von Einzelkomponenten bis hin zu vollintegrierten Antriebslösungen und After-Sales-Betreuung. Traktionsmotoren und Generatoren auf Basis der Asynchron- und Permanentmagnet-Technologien sowie Radsatzgetriebe gehören zum Kerngeschäft von TSA.



Das Unternehmen beschäftigt in Österreich 380 MitarbeiterInnen und ist an weiteren Standorten in Bosnien-Herzegowina, in den USA (Traction Systems Inc., hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in Somerville, NJ), in China sowie in einem Joint Venture in Indien (Medha Traction Equipment Pvt. Ltd., Joint Venture mit Medha Servo Drives mit Sitz in Hyderabad) mit weiteren 390 MitarbeiterInnen präsent. Mit den Produkten bietet das Unternehmen Antworten für die zukünftigen ökologischen und technologischen Herausforderungen der Mobilität auf der Schiene und der Straße. Mit der Entwicklung neuer, energieeffizienter Produkte wird eine klare Wachstumsstrategie verfolgt.

