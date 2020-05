Erfolgreiche Zwischenbilanz der Almdudler #Dudelhilfe: 15.000 Euro gehen direkt an die österreichische Gastronomie

Dafür wollen wir uns bedanken und sind an vorfreude.kaufen herangetreten. Die von uns ‚aufgerundeten‘ 15.000 Euro gehen in Gutscheinen für heimische Gastronomiebetriebe auf. Aber damit nicht genug: Um die Fans der österreichischen Gastronomie weiter zu animieren bei der Dudelhilfe mitzumachen, werden wir die Gutscheine unter allen Almdudler Onlineshop-Kunden, die bis zur Öffnung der Gastronomie am 15. Mai bei uns einkaufen, verlosen. So helfen wir weiterhin der Gastronomie und gleichzeitig haben alle unsere Almdudler Fans die Möglichkeit vorfreude.kaufen Gutscheine zu gewinnen. Claus Hofmann-Credner 1/7

Für uns vom Team vorfreude.kaufen ist es eine große Freude, dass Almdudler proaktiv auf uns zugekommen ist und uns spontan Unterstützung angeboten hat. Ein Zeichen der Gemeinsamkeit und gegenseitigen Hilfe ist genau die Motivation, die wir derzeit alle brauchen können. Wir sagen Danke! Nina Mohimi, Initiatorin von vorfreude.kaufen 2/7

Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass unsere Spendenaktion auf den Onlineshop von Spezi Cola-Mix shop.spezi.at ausgeweitet wurde Claus Hofmann-Credner 3/7

Dudeln wir auch weiterhin gemeinsam und unterstützen unsere heimischen Gastronomen! Claus Hofmann-Credner 4/7

Es freut uns sehr, in dieser herausfordernden Zeit einen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Gastronomie leisten zu können. Seit mehr als einem Monat gehen 10 Cent pro verkaufter Flasche und Dose Almdudler, die in unserem Onlineshop shop.almdudler.com bestellt werden, an Österreichs Gastronomiebetriebe. Wir sind begeistert über die großartige Resonanz und danken unseren Kunden für die bisherige Beteiligung Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein 5/7

Österreichs Familienunternehmen müssen daher zusammenhalten und es freut uns, dass wir jetzt mit dem – von uns großzügig aufgerundeten Betrag – von 15.000 Euro die österreichische Gastronomie über die Plattform vorfreude.kaufen direkt unterstützen können. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Spende unmittelbar bei den Gastronomen in Österreich ankommt. Durch die Zusammenarbeit mit vorfreude.kaufen ist dies sichergestellt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling 6/7

Bei den Bestellungen in unserem Onlineshop konnten wir in den vergangenen 4 Wochen eine deutliche Steigerung der Bestellungen, des Umsatzes und der Conversion-Rate feststellen. Den Österreicherinnen und Österreichern ist die Unterstützung der Gastronomie ebenso wichtig wie uns Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter von Almdudler 7/7

Wien (OTS) - „Es freut uns sehr, in dieser herausfordernden Zeit einen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Gastronomie leisten zu können. Seit mehr als einem Monat gehen 10 Cent pro verkaufter Flasche und Dose Almdudler, die in unserem Onlineshop shop.almdudler.com bestellt werden, an Österreichs Gastronomiebetriebe. Wir sind begeistert über die großartige Resonanz und danken unseren Kunden für die bisherige Beteiligung“ , so Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. Die Gastronomie wird angesichts der Coronavirus-Pandemie auf eine harte Probe gestellt und mit den Folgen lange kämpfen. „Österreichs Familienunternehmen müssen daher zusammenhalten und es freut uns, dass wir jetzt mit dem – von uns großzügig aufgerundeten Betrag – von 15.000 Euro die österreichische Gastronomie über die Plattform vorfreude.kaufen direkt unterstützen können. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Spende unmittelbar bei den Gastronomen in Österreich ankommt. Durch die Zusammenarbeit mit vorfreude.kaufen ist dies sichergestellt“ , erklärt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling.

Die Vorfreude der Gäste unterstützt Gastronomie

„Bei den Bestellungen in unserem Onlineshop konnten wir in den vergangenen 4 Wochen eine deutliche Steigerung der Bestellungen, des Umsatzes und der Conversion-Rate feststellen. Den Österreicherinnen und Österreichern ist die Unterstützung der Gastronomie ebenso wichtig wie uns“ , berichtet Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter von Almdudler. „Dafür wollen wir uns bedanken und sind an vorfreude.kaufen herangetreten. Die von uns ‚aufgerundeten‘ 15.000 Euro gehen in Gutscheinen für heimische Gastronomiebetriebe auf. Aber damit nicht genug: Um die Fans der österreichischen Gastronomie weiter zu animieren bei der Dudelhilfe mitzumachen, werden wir die Gutscheine unter allen Almdudler Onlineshop-Kunden, die bis zur Öffnung der Gastronomie am 15. Mai bei uns einkaufen, verlosen. So helfen wir weiterhin der Gastronomie und gleichzeitig haben alle unsere Almdudler Fans die Möglichkeit vorfreude.kaufen Gutscheine zu gewinnen.“ Initiatorin Nina Mohimi freut sich sehr über das Engagement von Almdudler: „Für uns vom Team vorfreude.kaufen ist es eine große Freude, dass Almdudler proaktiv auf uns zugekommen ist und uns spontan Unterstützung angeboten hat. Ein Zeichen der Gemeinsamkeit und gegenseitigen Hilfe ist genau die Motivation, die wir derzeit alle brauchen können. Wir sagen Danke!“

Auch weiterhin gilt: Jede Bestellung zählt!

Die Almdudler #Dudelhilfe läuft so lange bis die Gastronomiebetriebe wieder aufsperren können. Weiterhin werden von jeder im Almdudler Onlineshop gekauften Flasche und Dose Almdudler (egal welche Sorte) 10 Cent des Verkaufspreises gesammelt und später dann in Gutscheine von vorfreude.kaufen reinvestiert. „Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass unsere Spendenaktion auf den Onlineshop von Spezi Cola-Mix shop.spezi.at ausgeweitet wurde“ , so Claus Hofmann-Credner. „Dudeln wir auch weiterhin gemeinsam und unterstützen unsere heimischen Gastronomen!“ #buylocal #supportyourlocalbrands #denkeösterreich



Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com

Rückfragen & Kontakt:

Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG

Christine Gattermeier

0676 377 6528

gattermeier @ gp-ddws.com