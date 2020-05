Ortsdurchfahrt Reibers wird saniert und neugestaltet

Fräsarbeiten haben heute begonnen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 8159 wird in der Ortsdurchfahrt von Reibers im Gemeindegebiet von Dobersberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) erneuert. Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt zu mehr Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie für die Anrainerinnen und Anrainer hier in Reibers.“ Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 305.000 Euro, wobei rund 220.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 85.000 Euro auf die Marktgemeinde Dobersberg entfallen.

Dabei werden unter anderem bestehende Gehsteige und Abstellflächen saniert, ein neuer Straßenbelag auf einer Länge von rund 700 Metern aufgebracht sowie die Fahrbahn mit einer Breite von sechs Metern ausgeführt. Die Bauarbeiten führt die Straßenmeisterei Dobersberg in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region durch. Mit der Fertigstellung ist, je nach witterungsbedingtem Baufortschritt, Ende Oktober zu rechnen. Aufgrund des notwendigen Arbeitsablaufes ist es erforderlich, die L 8159 im Ortsgebiet von Reibers für die Dauer der Bauarbeiten zu sperren. Die beschilderte Umleitung wird über die Landesstraßen L 67 und L 8156 (Rudolz) geführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

