Maximilian Schulyok ist neuer Geschäftsführer des öbv – Österreichischer Bundesverlag Schulbuch

Mit 1. April 2020 übernahm Maximilian Schulyok die Geschäftsführung beim Österreichischen Bundesverlag Schulbuch (öbv), einem führenden Bildungsanbieter in Österreich.

Bildung ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von zentraler Bedeutung. Als eines der größten Bildungsunternehmen des Landes tragen wir Verantwortung und gestalten die Bildungslandschaft von heute und morgen entscheidend mit. Im Dialog mit Lehrenden und Lernenden entwickeln wir passgenaue Inhalte und Lösungen – stets mit dem Ziel, den Lernprozess bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öbv konstruktive Antworten auf die Herausforderungen im Bildungswesen, wie z. B. die Digitalisierung der Schulen, zu entwickeln Maximilian Schulyok, öbv – Österreichischer Bundesverlag Schulbuch 1/2

Wir freuen uns sehr, dass wir Maximilian Schulyok für den öbv gewinnen konnten. Er agiert marktorientiert und hat viel verlegerisches Gespür. Ich bin überzeugt, dass er den öbv mit seiner Erfahrung und Expertise in eine erfolgreiche Richtung führen und wichtige Impulse für die Organisation setzen wird Tilo Knoche, Vorstand der Ernst Klett AG 2/2

Wien (OTS) - Schulyok war zuletzt 6 Jahre als Geschäftsführer der bz-Wiener Bezirkszeitung tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienbranche. Vor seinem Einstieg ins Mediengeschäft war er im Politikmanagement und als Pressesprecher tätig. Maximilian Schulyok folgt damit Alfred Schierer, der das Unternehmen nach zehn Jahren, davon fünf als Geschäftsführer, auf eigenen Wunsch und in gutem Einvernehmen verließ.

"Bildung ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von zentraler Bedeutung. Als eines der größten Bildungsunternehmen des Landes tragen wir Verantwortung und gestalten die Bildungslandschaft von heute und morgen entscheidend mit. Im Dialog mit Lehrenden und Lernenden entwickeln wir passgenaue Inhalte und Lösungen – stets mit dem Ziel, den Lernprozess bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öbv konstruktive Antworten auf die Herausforderungen im Bildungswesen, wie z. B. die Digitalisierung der Schulen, zu entwickeln" , so Schulyok über seine neue Aufgabe als öbv Geschäftsführer.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Maximilian Schulyok für den öbv gewinnen konnten. Er agiert marktorientiert und hat viel verlegerisches Gespür. Ich bin überzeugt, dass er den öbv mit seiner Erfahrung und Expertise in eine erfolgreiche Richtung führen und wichtige Impulse für die Organisation setzen wird" , so Tilo Knoche, Vorstand der Ernst Klett AG. „Nach zehn Jahren im Unternehmen wird sich Alfred Schierer beruflich neu orientieren. Er und sein Team waren verantwortlich für eine stabile Entwicklung und eine gute Positionierung am österreichischen Markt und haben maßgeblich zum Erfolg des öbv beigetragen. Wir bedanken uns bei ihm für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, ergänzt Knoche.

öbv – Österreichischer Bundesverlag Schulbuch

Der Österreichische Bundesverlag ist ein österreichischer Verlag mit Ausrichtung auf Lehre und Pädagogik, der bereits 1772 von Maria Theresia als Schulbuchverlag gegründet wurde und seit 2007 Teil der Stuttgarter Klett Gruppe ist. Die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien für alle Schulformen – gedruckt und digital – stehen im Fokus des Unternehmens. Aktuell bietet der öbv rund 3.000 Einzeltitel innerhalb und außerhalb der Schulbuchaktion an und ist damit einer der größten Bildungsanbieter in Österreich.

www.oebv.at

Rückfragen & Kontakt:

Maximilian Schulyok, Geschäftsführer

Tel +43 / 676 / 840 136 200

maximilian.schulyok @ oebv.at



Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG

Lassallestraße 9b, 1020 Wien