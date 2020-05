„Wir für Bienen“-Bestimmungsfächer liefert Infos zu bienenfreundlichen Pflanzen

LH-Stv. Pernkopf: „Blütenpracht nicht selbstverständlich, dazu braucht es Insekten, Bauern und Bürger“

St. Pölten (OTS/NLK) - LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und LK-NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager präsentieren im Rahmen der „Wir für Bienen“-Kampagne einen kostenlosen Bestimmungsfächer, um Interessierte über die Maßnahmen zu informieren und sich für den Erhalt der Artenvielfalt einzusetzen. „Die Blütenpracht in Niederösterreich ist nicht selbstverständlich. Dafür braucht es Millionen von Insekten, die das Naturland bevölkern und die Pflanzen bestäuben, Bäuerinnen und Bauern, die dafür die Lebensräume schaffen und pflegen und Bürgerinnen und Bürger, die ihren Beitrag im Kleinen dazu leisten“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Wer in der Natur unterwegs ist, möchte wissen, welche Pflanzen ihn umgeben. Der „Wir für Bienen“-Bestimmungsfächer ist eine Sammlung der 28 wichtigsten heimischen Pflanzenarten, die Bienen Nahrung bieten. Neben einer Beschreibung findet man darin Infos über Lebensraum, Vorkommen und Besonderheiten der Pflanzen sowie drei der wichtigsten Wildbienenarten in Niederösterreich. Der Fächer kann online durchgeblättert oder kostenlos unter www.wir-fuer-bienen.at bestellt werden.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten durch ihre tägliche Arbeit einen enorm wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Durch die Pflege der Wiesen, Felder, Blühstreifen und Wälder erhalten sie wertvolle Ökosysteme, die vielen Lebewesen, so auch den Bienen, als Lebensraum dienen. Unsere Land- und Forstwirte sind Vorreiter, wenn es um Umweltleistungen geht und darum, Bienen eine Heimat zu geben“, erklärt Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ.

So wurden im vergangenen Jahr mit Hilfe der Bäuerinnen und Bauern 2.500 „Wir für Bienen“-Feldtafeln aufgestellt und mit der Unterstützung von Gemeinden, Privaten und der Landwirtschaft 400.000 Quadratmeter Blühwiese als Futterquelle für die Bienen angelegt. Durch einen Projektwettbewerb der Landjugend Niederösterreich konnten 600 Nützlingshotels für Bienen und verschiedene Insektenarten gebaut und aufgestellt werden. Auch heuer sollen die Nützlinge weiterhin unterstützt werden. Ziel ist es, ein möglichst gutes Biotopverbundsystem in Niederösterreich zu schaffen und so das Naturland Nummer eins zu bleiben. Dazu werden Synergien zwischen Landwirtschaft, Gemeinden, Jägerschaft, Naturschutz-Organisationen uvm. gesucht und genutzt.

