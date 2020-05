22. Bezirk: Raffineriestraße – Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen Am Kaisermühlendamm und Biberhaufenweg

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 5. Mai 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit punktuellen Betonfeldsanierungsarbeiten in der Raffineriestraße zwischen Am Kaisermühlendamm und Biberhaufenweg im 22. Bezirk.



Verkehrsmaßnahmen:



Die Bauarbeiten finden halbseitig - bei Durchschleusung des Fahrzeugverkehrs mittels Warnposten im jeweiligen Arbeitsbereich - statt. Während der Arbeiten im Abschnitt von Kierischitzweg bis und in Richtung Ausfahrt Parkplatz Neue Donau (stadteinwärts) wird die Raffineriestraße als provisorische Einbahn geführt. Der stadtauswärtige Verkehr wird über den Parkplatz Neue Donau umgeleitet.



Örtlichkeit der Baustelle: 22., Raffineriestraße im Abschnitt von Am Kaisermühlendamm bis Biberhaufenweg



- Baubeginn: 5. Mai 2020

- Geplantes Bauende: 29. Mai 2020



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



