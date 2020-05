AVISO Online-Pressekonferenz: Österreichs Internationales COVID 19-Rettungspaket jetzt!

Die Coronakrise können wir nur weltweit bewältigen

Wien (OTS) - Die COVID-19 Pandemie ist eine globale Krise, die nicht an Grenzen Halt macht. Bewältigen wir sie nicht weltweit, kommt das Virus wieder in Wellen zu uns zurück. Es ist also im Interesse Österreichs über die Grenzen hinaus Unterstützung zu leisten. Doch wie kann und soll Österreichs Bundesregierung einen internationalen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten? Vor welchen Herausforderungen stehen Entwicklungsländer im Kampf gegen COVID-19? Antworten auf diese und andere Fragen werden ExpertInnen im Rahmen einer Online-Pressekonferenz geben, bei der sie die Eckpunkte eines internationalen COVID-19 Rettungspakets für Entwicklungsländer vorstellen.

Aus diesem Anlass laden wir alle MedienvertreterInnen zu einer Online-Pressekonferenz am Freitag, den 08.05.2020 um 10 Uhr, in Form eines Zoom-Meetings ein. Der Zugang wird nach der Anmeldung zugeschickt, Fragen sind per Chat und auch direkt möglich. Dazu ist eine vorherige Anmeldung unter anmeldung@concordia.at bzw. in CC presse@globaleverantwortung.at notwendig!

Datum: Freitag, 08.05.2020, 10:00 Uhr

Ort: online über Zoom, Anmeldung unter anmeldung@concordia.at bzw. in CC presse@globaleverantwortung.at wegen Zugangslink notwendig!

Statements von:

Elisabeth Hause r , Geschäftsführerin SOS Kinderdorf Österreich

