Abfallwirtschaft in Niederösterreich bewältigt Krise

LH-Stv. Pernkopf, Kasser: Alle ziehen in Corona-Krise an einem Strang

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich, die NÖ Umweltverbände sowie Vertreter der Entsorgungswirtschaft und Behörden sind seit Ausbruch des Corona-Virus in ständigem Kontakt und Austausch. Es hat sich gezeigt, dass selbst in solchen Ausnahmesituationen die NÖ Abfallwirtschaft mit ihrer effizienten Infrastruktur für Entsorgung sehr gut aufgestellt ist. Für Niederösterreich erklären LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Anton Kasser, Präsident des Vereins „die NÖ Umweltverbände“, gemeinsam: „Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass alle Gemeinden, das Land Niederösterreich und die Umweltverbände gemeinsam mit der Entsorgungswirtschaft an einem Strang ziehen. Der Fokus liegt auf der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs. Die Gesundheit der Bevölkerung und insbesondere aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hierbei besonders wichtig.“ Beide betonen unisono: „Die kommunale Abfallwirtschaft in Niederösterreich ist seit Mai wieder im Regelbetrieb. Dabei werden alle erforderlichen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Unser Ziel es ist, dass wir die Bevölkerung in dieser Zeit als verlässlicher Partner begleiten.“

„In der jetzigen Situation sollte man gerade bei der Abfallvermeidung ansetzen. Abfälle erst gar nicht entstehen zu lassen, das gilt besonders in diesen Tagen. Vermeidung verringert die Abfallmengen im Haushalt. Viele kleine Schritte im täglichen Umgang mit unserer Umwelt stellen ganz wichtige Maßnahmen dar,“ so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Gerade bei der Anlieferung zu den Sammelzentren ist die richtige Trennung von Abfällen wichtig. Pernkopf dazu: „Wir bitten die Bevölkerung schon zuhause, ihren Abfall gut vorzusortieren, damit an den Sammelzentren schnell und richtig getrennt werden kann. Anton Kasser fügt hinzu: „Beispielsweise können leere Plastikflaschen bei geöffnetem Verschluss zusammengedrückt werden. Verpackungen für Lebensmittel sollen ausgewaschen werden, damit keine Geruchsbelästigung oder Schimmel entstehen. Kartonschachteln passen flach in den Altpapierbehälter und brauchen so möglichst wenig Platz.“ Stephan Pernkopf meint: „Niederösterreich hat sich klar gegen eine Wegwerfgesellschaft positioniert. Die Landsleute unterstützen dieses Bekenntnis der Abfallwirtschaft, stellen die nachhaltige Entsorgung sicher, damit wir weiterhin vorbildhaft durch diese Krise kommen.“

