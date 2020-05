EGS gelingt großer Schlag gegen den Suchtmittelhandel – Drogen im Wert von rund 500.000 Euro sichergestellt

Vorfallszeit: Amtshandlung von 2019 bis Mai 2020 Vorfallsort: Wiener Stadtgebiet, Wohnungen in Wien-Brigittenau

Wien (OTS) - Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) konnten nach mehrmonatigen Ermittlungen im Februar 2020 zwei Männer bei einem größeren Suchtmitteldeal in Wien-Brigittenau festnehmen. Ein 37-Jähriger (serbischer Staatsangehöriger) verkaufte einem 30-Jährigen (österreichischer Staatsbürger) hochprozentiges Kokain (mehr als 90 Prozent Reinheitsgehalt) im Wert von rund 11.000 Euro. Nach den Festnahmen kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen in Wien 20., wobei rund fünfeinhalb Kilo Heroin, fünf Kilo Streckmittel, zwei Kilo Kokain, geringe Mengen Cannabis und Bargeld in der Höhe von ca. 25.000 Euro sichergestellt wurden. Der Straßenverkaufswert dieser Suchtmittel beträgt rund eine halbe Million Euro. Die beiden Festgenommenen verweigerten jegliche Aussage, sie befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at