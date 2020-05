Aus Grahammer & Partner wird BDO Corporate Finance

Wien (OTS) - Seit 1.5.2020 firmieren die Finanzierungsprofis der Grahammer & Partner Unternehmensberatung GmbH unter der Bezeichnung BDO Corporate Finance GmbH und bilden damit die neunte BDO Dependance in Österreich. Vom Standort Dornbirn aus wird das bewährte Team Kundinnen und Kunden in Vorarlberg und Tirol betreuen. Aufgrund des durch Corona gestiegenen Beratungsbedarfs begann die aktive Zusammenarbeit bereits im März.



„Mit BDO verbinden uns nicht nur gemeinsame Werte wie Vertrauen, Individualität, Innovation und Loyalität, sondern vor allem das Bestreben, unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Wir bleiben daher weiterhin eine Beratungsboutique mit individueller Betreuung, haben aber mit BDO einen starken Partner gewonnen. Zukünftig können Kundinnen und Kunden neben unseren bewährten Dienstleistungen und Services auf die Expertise von über 800 Kolleginnen und Kollegen in ganz Österreich zugreifen“, erklärt Michael Grahammer, Partner und Geschäftsführer der neuen BDO Corporate Finance GmbH.



Michael Grahammer und sein Team sind auf Unternehmensfinanzierungen spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung von Banken, Firmenkunden und der öffentlichen Hand. Der Schwerpunkt der Corporate Finance Expertinnen und Experten aus Dornbirn liegt auf Finanzierungsberatung und -vermittlung, ihre Beratungskompetenz deckt allerdings auch die Vermittlung und Optimierung von Finanzierungsinstrumenten wie Fremdkapital, Mezzaninkapital und strukturierte Finanzierungen sowie die Bereiche Strategie und M&A ab.



Durch die Kooperation mit BDO wird das Portfolio signifikant erweitert und umfasst nun auch alle Dienstleistungen rund um Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Außerdem stehen Services wie Payroll, Cyber Security, Buchhaltung und Rechnungswesen sowie Unternehmenssteuerrecht und internationales Steuerrecht zur Verfügung.



Den ersten Stresstest hat die Zusammenarbeit schon vor dem offiziellen Zusammenschluss mit Bravour bestanden: Im Zuge der Corona-Krise bündelten die beiden Unternehmen ihre Kräfte bereits im März, um dem immensen Beratungsbedarf - gerade im Finanzierungsbereich - nachkommen zu können. „Ich freue mich sehr, dass wir schon vielen Kundinnen und Kunden gemeinsam schnell und unbürokratisch Hilfestellung leisten konnten. Die Präsenz im Westen Österreichs ergänzt BDO perfekt und auch darüber hinaus ist Grahammer & Partner für uns ein ‚perfect match‘: Sowohl in Bezug auf die Kompetenzen als auch hinsichtlich unseres gemeinsamen Fokus auf Flexibilität und Kundenfreundlihkeit“, betont Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

