Cyber-Schutz für Krankenhäuer und Kliniken dringend notwendig

Geschäftsführer von Funk International Austria Mario Heinisch empfiehlt eine Analyse der individuellen Cyber-Risiken und eine umfassende Absicherung.

Wien (OTS) - COVID-19 hat viele Arbeitsprozesse verändert. Vor allem Krankenhäuser erleben dadurch gerade eine Welle an Hacker-Angriffen.

Aktuell ist eine Zunahme von Cyber-Attacken mit Bezug zum Coronavirus zu beobachten. Gerade das Gesundheitswesen ist ein vermeintlich leichtes Ziel, da die Krise hier deutlich zu spüren ist. Deshalb gilt es, die kritische Infrastruktur bestmöglich zu schützen.

Hacker nutzen die mit der Coronakrise verbundene Unsicherheit der Menschen als Chance, um vermehrt anzugreifen. Krankenhäuser und medizinische Dienste werden immer öfter digitale Geiseln, indem Cyberkriminelle durch Ransomware den Zugriff auf kritische Daten und Systeme verhindern bis Lösegeld gezahlt wird.

„Die zunehmende IT-Durchdringung im Gesundheitswesen bietet Hackern immer mehr Zugänge und es ist leider auch traurige Gewissheit, dass sensible Patientenakten im Darknet weitaus wertvoller sind als zum Beispiel persönliche Daten oder Kreditkartendaten“, betont Mario Heinisch von Funk International Austria.

Cyber-Attacken sind nur ein Teil der Cyber-Risiken, mit denen Krankenhäuser konfrontiert sind. Technische Probleme, Mitarbeitersabotage oder Fehlbedienung dienen gleichermaßen als Ursache für Datenpannen oder IT-Störungen.

Der weit verbreitete internationale Standard ISO 27005 für Informationssicherheit-Risikomanagement, trägt u.a. durch den inkludierten Gefahrenkatalogen (im Anhang C) einen systematischen und strukturierten Ansatz dazu bei, diese Gefahren und Risiken gezielt zu erkennen und zu minimieren.

Funk Austria unterstützt dabei, Krankenhäuser und Kliniken mit transparenten Cyber-Risk-Analysen und einem Cyber-Risk-Management-Workshop u.A. auf Basis der ISO 27005 Risiken zu identifizieren und die monetären Auswirkungen vorhandener Maßnahmen einzuschätzen und gibt Empfehlungen zur Risikoabsicherung.

Die von Funk entwickelte CyberSecure, eine für Krankenhäuser und Kliniken erweiterte Cyber-Versicherung bietet Schutz für Drittansprüche aber auch für Eigenschäden und ist aufgrund der derzeitigen Situation noch wichtiger geworden.

Über Funk

Funk ist der größte inhabergeführte Versicherungs-makler und Risk Consultant im deutschsprachigen Raum und gehört zu den führenden Maklerhäusern in Europa. 1879 in Berlin gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute 1.320 Mitarbeitende an weltweit 35 Standorten. Über das eigene internationale Netzwerk „The Funk Alliance“ ist Funk weltweit präsent. Als Systemhaus für Risikolösungen betreut Funk Unternehmen aller Branchen in Fragen des Versicherungs- und Risikomanagements sowie der Vorsorge. Für sie entwickelt Funk individuelle Konzepte und optimiert die Absicherung aller betriebli-chen Risiken – konsequent am Bedarf orientiert.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.funk-austria.com

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Stankovic, MA

fon: +43 1 58910 231

s.stankovic @ funk-austria.com