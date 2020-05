Bures zum Internationalen Tag der Pressefreiheit

Zweite Nationalratspräsidentin: „Unabhängiger Journalismus ist Fundament unserer Demokratie“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit weist die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures auf die hohe Bedeutung freier und kritischer Medien hin: „Unabhängiger Journalismus ist ein Fundament unserer Demokratie. Er garantiert den freien Zugang der Menschen zu Information und leistet einen Beitrag zum Meinungsbildungsprozess der Gesellschaft, sowie zur Kontrolle von EntscheidungsträgerInnen.“

Der Wert professioneller Berichterstattung wird gerade in der Krise, angesichts zahlreicher Desinformationen und fake-news in den sozialen Medien, besonders deutlich. „Umso sorgsamer hat die Politik auf die ökonomische Absicherung, aber auch auf die Unabhängigkeit unserer Medien Bedacht zu nehmen. Darüber hinaus sind die derzeitigen krisenbedingten Einschränkungen der Pressearbeit laufend zu hinterfragen und schnellstmöglich aufzuheben. Ich warne vor unterschiedlichen Rahmenbedingungen für scheinbar genehme und unbequeme Journalistinnen und Journalisten“, so Bures.



Die Notwendigkeit dieser Sensibilität wird durch das diesjährige Ergebnis des Internationalen Pressefreiheit-Rankings noch unterstrichen. Das erneute Abrutschen Österreichs um zwei Plätze auf den 18. Rang (2018 nahm Österreich noch Platz 11 ein) ist für die Zweite Nationalratspräsidentin ein Warnsignal an alle politischen VerantwortungsträgerInnen und ein klarer Auftrag an die Bundesregierung.

„Die Pressefreiheit ist ein hohes und unverzichtbares Gut. Die große Verantwortung der Journalistinnen und Journalisten erfordert unseren besonderen Schutz - in sozialer, arbeitsrechtlicher, ökonomischer und demokratiepolitischer Hinsicht. Ich möchte mich heute bei allen in der Medienbranche Tätigen für ihre tägliche Arbeit herzlich bedanken“, so Bures abschließend.(Schluss) up



