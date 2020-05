LAbg. Dietrich Kops: Flüchtlingsunterkunft Wien-Erdberg sofort und für immer schließen

Wien (OTS) - „Bereits seit 2015 kämpfe ich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Erdberg, die seit 2015 mit der Eröffnung dieses Asylantenquartiers nicht mehr gegeben war. Im Gegenteil: Drogen, mutwillige Brandstiftungen und zahlreiche andere Straftaten haben den Anrainern das Leben regelrecht zur Hölle gemacht. Daher muss dieses sogenannte ‚Haus Erdberg‘ auf Grund der vorliegenden mindestens 17 Corona-Fälle nicht nur vorläufig komplett evakuiert, sondern gleich für immer geschlossen werden“, so Dietrich Kops.

Eine im selben Gebäude befindliche Schule – ohnehin schon ein Skandal an sich – öffne in den nächsten Tagen wieder. Hier müsse nach der erfolgten Evakuierung eine 100%ig sichere Desinfektionsmaßnahme gesetzt werden, um die jungen Schülerinnen und Schüler nicht unnötig zu gefährden.

„Ob es sich bei den Corona-Fällen im Erdberger Asylantenheim nur um einen Vorwand handelt, um die Wiener Messehalle mit Flüchtlingen zu fluten, wird sich noch zeigen. In jedem Fall bietet die nun vorliegende Massenerkrankung die Chance, diese Unterkunft für immer zu schließen. Mit der Tilgung dieses Schandflecks für den Bezirk kann man die Menschen in Erdberg endlich davon befreien, von den Bewohnern dieses Heims weiter in Angst und Schrecken versetzt zu werden“, so der langjährige Vorkämpfer gegen diese Institution, Dietrich Kops.

