Start der "So schmeckt NÖ"-Kampagne: „Sei kein Rindvieh! Kauf regional!“

LH-Stv. Pernkopf: „Unterstützen damit die heimischen Rinderbäuerinnen und Rinderbauern“

St. Pölten (OTS/NLK) - „So schmeckt Niederösterreich“ startet die Kampagne „Sei kein Rindvieh! Kauf regional!“ um einmal mehr auf die hochwertigen Lebensmittel der niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern in dieser herausfordernden Zeit aufmerksam zu machen.

Die Corona-Krise hat Herausforderungen für die heimische Landwirtschaft mit sich gebracht. Gerade bei Rindfleisch wird mehr als die Hälfte in der Gastronomie bzw. in Großküchen benötigt, die jetzt Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden sollen. „Wir wollen mit dieser Kampagne die heimischen Rinderbäuerinnen und Rinderbauern unterstützen. Unsere Kulturlandschaft in Niederösterreich ist im Wesentlichen von der Rinderhaltung geprägt, da die Rinder die heimischen Wiesen und Weiden pflegen und somit ganz eindeutig die Landschaftspfleger Nummer eins sind. Davon profitiert natürlich auch der Tourismus“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„So schmeckt Niederösterreich“ startet nun die Kampagne „Sei kein Rindvieh! Kauf regional!“ Der Kauf von heimischem Rindfleisch und das Bewusstsein für regionale Fleischqualität sollen dabei gestärkt werden. Beim Einkauf auf heimische Qualität zu achten, direkt beim Bauern Ab Hof oder beim regionalen Fleischereibetrieb einzukaufen, steht im Vordergrund. In Niederösterreich sorgen knapp 11.000 Landwirtinnen und Landwirte mit rund 430.000 Rindern für eine Frische und Genusstauglichkeit beim Rindfleisch und für die Versorgung im Land. Ausgezeichnete Qualität beim Rindfleisch lässt sich beim Einkauf an der dunkelroten Fleischfarbe und leichten bis etwas stärkeren Marmorierung erkennen. Im Supermarkt erkennt man österreichisches Fleisch beispielsweise am rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel. Das Siegel garantiert österreichische Herkunft und Qualitätsstandards, von der Geburt des Tieres bis zum abgepackten Grillfleisch.

Mit der Kampagne „Sei kein Rindvieh! Genieße regional“ ruft „So schmeckt Niederösterreich“ Konsumentinnen und Konsumenten auf, zu verraten, bei welchem Direktvermarkter, Bauernladen oder Bauernmarkt am liebsten eingekauft wird. Unter regionalen Einkäuferinnen und Einkäufern werden 50 Einkaufgutscheine für regionales Rindfleisch bei ausgewählten „So schmeckt NÖ“-Partnerbetrieben im Wert von je 50 €, fünf Urlaube am Bauernhof und zahlreiche Kochbücher verlost. Dazu solle man bis zum 19. Juni 2020 eine Geschichte oder ein Foto beim regionalen Einkaufen – sei es am Bauernmarkt, Bauernhof, im Regionalladen oder ein einfacher Einkaufstipp aus der Region schicken. Das solle unter www.soschmecktnoe.at/kauf-regional hochladen und so könne man tolle Preise gewinnen.

Rindfleisch ist nicht gleich Rindfleisch – die „So schmeckt Niederösterreich“ Betriebe zeigen auch hier eine große Vielfalt auf. „Angefangen vom typischen Fleckvieh, werden auch Galloway-Rinder, Texas-Longhorn Rinder und Angus-Rinder gehalten“, wie die Leiterin der Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, Michaela Hauß erläutert. Unter www.soschmecktnoe.at/lebensmittel-kaufen gibt es verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten und eine große Auswahl an frischen und verarbeiteten Lebensmitteln aller „So schmeckt Niederösterreich“-Betriebe in der Nähe. Auch der Urlaub am Bauernhof liegt im Trend. Gerade heuer bietet sich die Möglichkeit einen der 330 Urlaub am Bauernhof Betrieben in Niederösterreich zu entdecken. Nähere Informationen zum regionalen Landurlaub unter www.landurlaub.at.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse