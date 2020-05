Wohnbaustadträtin Gaal: 1 Jahr MieterHilfe im Wohnkompetenz-Zentrum Wien – starke Leistung, besonders in der Corona-Krise

Rund 70.000 KundInnenkontakte bis März – dazu über 10.000 Mal Hilfe an der Corona-Hotline für MieterInnen

Wien (OTS) - Vor einem Jahr ist die MieterHilfe ins Wiener Wohnkompetenz-Zentrum beim Gasometer eingezogen. Seitdem findet sich an diesem Standort ein ganzes Bündel an Leistungen und Services für die Wienerinnen und Wiener – die Wohnberatung Wien als erste Anlaufstelle für städtisch geförderte und kommunale Wohnungen, das Nachbarschaftsservice wohnpartner und eben die MieterHilfe unter dem Dach von Wohnservice Wien in der Guglgasse in Wien Landstraße. Und auch das Service-Center von Wiener Wohnen befindet sich gleich ums Eck.



80 Prozent der Mieten im privaten Altbau zu hoch – 4,2 Mio. Ersparnis durch Beratung



MieterInnen profitieren davon, dass Wohnungssuche und MieterInnenberatung an einem Standort erledigt werden können - und das kostenlose Beratungsangebot der Stadt wird mehr genutzt denn je. Von Ende April 2019 bis Mitte März 2020, also bis vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, schafften die ExpertInnen der MieterHilfe rund 70.000 KundInnenkontakte: persönlich, schriftlich und telefonisch, zu allen Fragen rund ums Wohn- und Mietrecht. Rund 1.900 Altbaumieten wurden allein im letzten Jahr von der MieterHilfe überprüft und ganze 80 Prozent davon erwiesen sich als zu hoch. Zusammengefasst sind das rund 4,2 Mio Euro, die sich MieterInnen durch die kostenlose Beratung erspart haben.



Wohnkompetenz in der Krise dringend gebraucht



In der Corona-Krise war die MieterHilfe, genauso wie alle Einheiten von Wohnservice Wien, ganz besonders gefordert. Die persönliche Beratung konnte nicht mehr stattfinden, also wurde die Service-Telefonnummer 01 4000 8000 zur Hotline rund ums brennende Thema Mieten und Corona und neue Serviceangebote im Web wurden entwickelt. Über 10.000 Mal wurde telefonisch geholfen, rechtlich geprüfte Musterdokumente für Mietstundung, Zahlungserleichterung und Absicherung bei befristeten Mietverträgen wurden im Download-Bereich auf www.mieterhilfe.at bereitgestellt.



Insgesamt wurde die Beratungsarbeit aller drei Bereiche von Wohnservice Wien auf telefonische Beratung umgestellt, mit großem Zuspruch. Die Zahlen sind ein deutliches Signal: Insgesamt mehr als 40.000 Beratungskontakte in den vergangenen sieben Wochen des Corona-Ausnahmezustands zeigen, dass sich die WienerInnen auch in Krisenzeiten auf die Serviceangebote des Wohnservice Wien verlassen können.



Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal dazu: „In Wien wird niemand mit seinen Fragen, Sorgen und Ängsten allein gelassen. Wenn die Wienerinnen und Wiener Hilfe, Unterstützung und Beratung brauchen, dann ist die Stadt für sie da. Kostenlos, kompetent, leicht erreichbar und leicht verfügbar. Das ist Teil des Wiener Wegs der Wohnsicherheit“.



Stark gegen Spekulation: Mobile MieterHilfe



Beratung und Unterstützung vor Ort leistet das Service der mobilen MieterHilfe - besonders für MieterInnen, die von unredlicher Wohnungsspekulation betroffen sind. Die extra dafür geschulten ExpertInnen klären die Lage, organisieren MieterInnenversammlungen, klären die MieterInnen über ihre Rechte auf und stellen bei Bedarf rechtliche Beratung zur Verfügung.



Der Druck zeigt Wirkung, in mehreren Beispielfällen lenkten die Eigentümer ein und es wurde eine Einigung im Interesse der MieterInnen erzielt.



Neue Online Tools für rasche Selbsthilfe – Neu: Maklerprovisionsrechner und Mustermietverträge für alle Fälle



Auf der Webseite der MieterHilfe gibt es eine Reihe von Online-Tools, die einen ersten Selbstcheck ermöglichen. So können von zu Hause aus kostenlos anhand des Betriebskostenrechners die eigenen Betriebskosten überprüft werden. Der Mietenrechner gibt Aufschluss über die angemessene Miethöhe speziell bei Altbauwohnungen. Der Ablöserechner gibt Auskunft darüber, für welche Wohnungsgegenstände eine Ablöse zulässig ist. Seit heuer bietet die MieterHilfe Musterverträge für alle möglichen Mietformen, inklusive WGs, auf ihrer Website zum Download an. Neu im Online-Tool-Angebot der MieterHilfe ist der Maklerprovisionsrechner, der Auskunft über die Höhe der zu zahlenden Provision bei Vertragsabschluss mit dem Makler gibt.



MieterHilfe - starker Partner bei allen Fragen rund ums Wohn- und Mietrecht



Die MieterHilfe ist eine kostenlose Serviceeinrichtung der Stadt Wien, die WienerInnen in allen Fragen rund ums Wohn- und Mietrecht unterstützt. Etwa bei überhöhten Mieten, Betriebskostenabrechnungen oder Unklarheiten mit dem Mietvertrag. Die MieterHilfe berät kostenlos von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 01 4000 8000. Weitere Informationen, alle Tools und Downloads unter www.mieterhilfe.at. (Schluss)

