Extell Development Company gibt Preisanreize am One Manhattan Square bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Apartmentneubau an der Lower East Side passt sich dem Markt an

Extell Development Company, eine Full-Service-Immobilienentwicklungsfirma für Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien, gab heute bekannt, dass Extell als Antwort auf die durch den COVID-19-Ausbruch bedingte neue Situation Preisanreize für neu unterzeichnete Verträge am One Manhattan Square bieten wird. Für eine begrenzte Zeit werden die verbleibenden Apartments in dem Luxus-Neubau mit einem Preisnachlass von bis zu 20 % angeboten werden. Dieses neue Incentive soll das Tempo für den Verkauf der Apartments in dem Gebäude, das außerdem eine 20-jährige Steuerermäßigung und niedrige Nebenkosten bietet, ankurbeln.

"Das Verkaufstempo am One Manhattan Square ist durchgehend hoch; aber aufgrund der heutigen unsicheren Zeiten haben wir die Chance nutzen wollen, den Markt mit Preisnachlässen auf neue Verträge wieder zu binden", so Gary Barnett, Gründer und Vorsitzender von Extell Development Company. "Obwohl wir als Antwort auf die neue Situation unsere Apartments jetzt durch ein virtuelles Verkaufserlebnis verkaufen, haben wir erkannt, dass es auch wichtig ist, unseren Käufern mit diesem Programm einen Anreiz zu bieten. Wir sind der Meinung, dass dieses Angebot in Kombination mit den geringen Zinsen und einer 20-jährigen Steuerermäßigung sehr attraktiv sein wird."

One Manhattan Square, Vorreiter einer neuen Luxusära an der Lower East Side, bietet Architektur von Adamson Associates Architects, abgerundet durch individuelle Innendesigns von Meyer Davis Studio. Alle Apartments, die über ein bis drei Schlafzimmer verfügen, sind so gelegen, dass sie einen möglichst weiten Panoramablick über die Skyline bieten. Das Gebäude bietet auch 9.200 Quadratmeter Innen- und Außenbereiche mit allen nur erdenklichen Annehmlichkeiten sowie einen atemberaubenden 360-Grad-Ausblick über New York City.

"Viele Bewohner sind seit der Eröffnung des Gebäudes im letzten Jahr eingezogen und sind mit dem Produkt, den Annehmlichkeiten und dem Lifestyle extrem zufrieden", fügte Barnett hinzu. "Dieser Preisanreiz schafft eine einzigartige Gelegenheit für Käufer, in Wohneigentum zu investieren, bevor sich der allgemeine Markt wieder erholt."

The Extell Marketing Team, die exklusive Verkaufs- und Marketingfirma für One Manhattan Square, hat sich an die veränderte Situation im Immobiliengewerbe angepasst und ist vollständig ausgestattet und verfügbar, um virtuelle Verkaufstermine auszumachen. Das Verkaufsteam kann Kaufinteressenten einen virtuellen Einblick in das Gebäude bieten, mit virtuellen Führungen durch die Apartments und Ansichten der Ausblicke, Finishes, Baupläne und Annehmlichkeiten. Dieser neue Preisnachlass gilt nur für eine begrenzte Zeit und nur für neue, nach dem 1. Mai 2020 abgeschlossene Verträge.

