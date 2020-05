Lotto und Joker wieder live im ORF

Ab Muttertag kehren die Lotto und Joker Ziehungen auf den Bildschirm zurück. Auch EuroMillionen kommt wieder.

Wien (OTS) - Lotto, LottoPlus und Joker sind zurück. Also: Als Spiele waren sie ohnedies nie weg, mit Ausbruch der Corona-Krise verschwanden sie aber von den Bildschirmen, aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen wurde die (Live) Übertragung der Ziehungen ausgesetzt.

Ab Sonntag, den 10. Mai 2020 feiern die Ziehungen nun ihr Comeback. Sie werden wieder wie gewohnt vom Ziehungsteam der Lotterien und unter notarieller Aufsicht beim ORF durchgeführt und live in ORF 2 zu den bekannten Sendezeiten, also Sonntag um 19:17 Uhr und Mittwoch um 18:47 Uhr, ausgestrahlt.

Ralph Huber-Blechinger wird diese doch besondere Ziehung moderieren und sich in weiterer Folge wieder mit Evelyn Vysher und Thomas May abwechseln.

„Wir freuen uns sehr, dass der ORF die Sendungen jetzt wieder in sein Programm aufnimmt“, ist Bettina Glatz-Kremser, Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien froh, „denn die Live-Ziehung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und trägt sowohl zur Spannung als auch zur Unterhaltung der Spiele bei.“ Sie betont aber, dass die TV-Pause im Sinne der Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl der Lotterien als auch des ORF richtig und wichtig war.

15 Mal werden dann (seit Mittwoch, den 18. März) die Ziehungen also coronabedingt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien am Rennweg 44 in Wien erfolgt sein, mit identen Ziehungsgeräten und selbstverständlich unter notarieller Aufsicht.

EuroMillionen erobert ebenfalls wieder die Bildschirme: Ab Dienstag, den 12. Mai 2020 wird auch diese Ziehung wieder in ORF 2 ausgestrahlt. Catherine Oborny moderiert hier das Comeback.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at