Donau Zentrum: Gesamtes Center ab 2. Mai wieder geöffnet

Wiens größtes Einkaufszentrum öffnet nach der Corona bedingten Teilschließung am morgigen Samstag – erhöhte Reinigungsintervalle und Maskenpflicht im Center

Wien (OTS) - Comeback in der Donaustadt: Ab morgen Samstag 09:00 Uhr sind die Tore zu Wiens größtem Einkaufszentrum wieder geöffnet. Die mehr als 260 im Center angesiedelten Geschäfte sperren wieder auf, nachdem in den letzten Wochen nur systemrelevante Shops im Center geöffnet waren. Das Kino bleibt vorläufig noch geschlossen. Bei den rund 20 Restaurants im Gastronomie- und Entertainment Bereich „The Kitchen“ gibt es weiterhin - bis zur behördlich avisierten Wiedereröffnung am 15. Mai - eine umfangreiche Auswahl an Speisen zum Abholen. Damit steht nun nahezu wieder das gesamte Angebot für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung – unter Einhaltung besonderer Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit.



„Wir freuen uns sehr, dass die Wiedereröffnung nun unmittelbar bevorsteht. Die Shoppartner und Mitarbeiter des Donau Zentrums blicken mit großer Freude dem Re-Opening am Samstag entgegen. Seitens des Centermanagements haben wir eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig ein angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen“ , so Zsolt Juhasz, Center Manager des Donau Zentrums.

Donau Zentrum als bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Donaustadt

Als größtes Einkaufszentrum Wiens inklusive Bürokomplex samt Ärztezentrum kommt dem Donau Zentrum eine wichtige Rolle bei der Nahversorgung des größten Wiener Gemeindebezirks zu. Mit rund 260 Shops, deren Vielfalt vom lokalen Einzelhändler bis zum global tätigen Modehaus reicht, trägt das Donau Zentrum nachhaltig zur wirtschaftlichen Entwicklung und lokalen Wertschöpfung bei. Das Donau Zentrum ist Arbeitsplatz für über 3.600 Menschen und darüber hinaus mit rund 19 Millionen Besuchern pro Jahr ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor weit über die Grenzen Wiens hinaus.

Shoppingvergnügen mit Maskenpflicht im Center

Selbstverständlich gilt in allen Geschäften die behördlich verordnete Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter. Um den Besuchern ein möglichst angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und gleichzeitig die Sicherheit und Gesundheit für alle Besucher und Mitarbeiter zu gewährleisten, wurden seitens des Centermanagements zahlreiche zusätzliche Maßnahmen umgesetzt: Die Reinigungsintervalle werden intensiviert, die Gehwege und Verkehrsflächen des Centers laufend maschinell, die WC-Anlagen und Balustraden durch das geschulte Reinigungspersonal gereinigt bzw. desinfiziert. Es werden ausreichend Desinfektionsmittelspender bei allen Eingängen, Toilettenanlagen sowie Info-Desks zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird es im gesamten Center Bodenmarkierungen und Hinweisschilder geben, die alle Besucher auf die geltenden Maßnahmen aufmerksam machen und auch die Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter gewährleisten sollen.

Alle Infos unter www.donauzentrum.at

Donau Zentrum Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 09:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr

Über das DONAU ZENTRUM

Das DONAU ZENTRUM ist mit einer verpachtbaren Fläche von 133.000 m², rund 3.600 Mitarbeitern in 260 Shops und 19 Millionen Besuchern pro Jahr das größte Einkaufszentrum Wiens. Es bietet ein Entertainment-Center mit dem größten Kino Österreichs, einem Cineplexx Kino inklusive IMAX®-Technologie sowie rund 20 Gastronomiebetrieben. Eigentümer ist Unibail-Rodamco-Westfield, der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship Shoppingzentren. Die Gruppe besitzt und betreibt auch die Shopping City Süd – das größte Einkaufszentrum österreichweit. Weitere Informationen unter www.donauzentrum.at/

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship Shoppingzentren. Das Gesamtportfolio beträgt 65,3 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2019) - davon entfallen 86 Prozent auf den Einzelhandel, 6 Prozent auf Büros, 5 Prozent auf Kongress- und Ausstellungsflächen sowie 3 Prozent auf Dienstleistungen. Die Gruppe ist Eigentümer und Betreiber von insgesamt 90 Shoppingzentren, darunter 55 Flagship Shoppingzentren in mehreren Großstädten Europas und der USA. Die Zentren verzeichnen jährlich rund 1,2 Milliarden Besucher. Unibail-Rodamco-Westfield ist in 12 Ländern auf zwei Kontinenten vertreten. Das Unternehmen ist für Einzelhändler und Markenevents eine einzigartige Plattform und bietet seinen Kunden dadurch laufend außergewöhnliche und neueste Erlebniswelten. Mit 3.600 Mitarbeitern, einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und profunder Fachkenntnis ist Unibail-Rodamco-Westfield in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Mehrwert zu generieren und weltweilt herausragende Projekte zu entwickeln. Mit einem Wert von 8,3 Milliarden Euro verfügt die Gruppe über die größte Entwicklungspipeline der Branche. Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Better Places 2030 Agenda aus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einhaltung höchster Umweltschutzstandards bessere Standorte zu (er)schaffen und dadurch auch zu besseren Städten beizutragen. Unibail-Rodamco-Westfield notiert an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) und mit einer Zweitzulassung durch Chess Depository Interests auch an der australischen Börse. Die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet das Unternehmen mit der Bonitätsstufe A sowie Moody’s mit A2. Weitere Informationen finden Sie auf www.urw.com oder im Pressebereich unter www.mediacentre.urw.com. Laufende Updates auf Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield und Instagram @urw_gro

