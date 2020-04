Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 1. Mai 2020. Von ALOIS VAHRNER. "Arbeit mit noch höherem Wert".

Innsbruck (OTS) - Fast 1,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind zurzeit arbeitslos oder zur Kurzarbeit angemeldet. Dieser 1. Mai ist ein besonders denkwürdiger „Tag der Arbeit“

Noch vor wenigen Monaten gab es in verschiedenen Regionen Österreichs nahezu Vollbeschäftigung, viele Unternehmen beklagten den Fachkräftemangel und suchten händeringend nach Mitarbeitern. In nicht einmal zwei Monaten sieht die Welt ganz anders aus: Österreich ist definitiv keine Insel der Seligen, wie die gestern von der Bundesregierung publizierten Zahlen erschreckend offenbarten:

Mittlerweile sind 1,2 Millionen Beschäftigte zur Kurzarbeit angemeldet, die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Wochen um unglaubliche 231.000 Betroffene auf derzeit etwa 572.000 explodiert. Im von der Tourismus-Vollbremsung besonders massiv betroffenen Tirol, das jahrelange die beste Entwicklung aller Bundesländer vorzuweisen hatte, hat sich die Arbeitslosenzahl auf über 45.000 sogar fast verdreifacht.

Die Corona-Pandemie hat vieles relativiert, was bisher wichtig erschien, aber anderes auch noch stärker ins Bewusstsein gerückt: Den Wert eines Arbeitsplatzes etwa, der im Bewusstsein wohl fast aller deutlich gestiegen ist. Auch, wie wichtig eine gute Gesundheitsversorgung und funktionierende soziale Netze sind. Weiter gestiegen ist auch der Wert regionaler Versorgung und die Bedeutung etwa von Berufen im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Handel, bei der Polizei, in der Infrastruktur, der Produktion und in etlichen weiteren „systemrelevanten Bereichen“. Zu hoffen ist, dass sich dies auch künftig in der Wertschätzung und Bezahlung niederschlägt. Gerade in Tirol wird jetzt auch in brutaler Härte offenkundig, wie zappenduster es nicht nur in den Tälern, sondern in vielen weiteren Branchen ohne den oft kritisierten und hoffentlich bald wieder in Gang kommenden Tourismus aussehen würde.

