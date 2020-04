„Bürgeranwalt“ über fehlende Planungssicherheit in der Corona-Krise

Am 2. Mai um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der von Peter Resetarits präsentierten Sendung „Bürgeranwalt“ nimmt Volksanwalt Walter Rosenkranz am Samstag, dem 2. Mai 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 Stellung zu Beschwerden, die an die Redaktion herangetragen wurden:

Fehlende Planungssicherheit in der Corona-Krise. Der holprige Neustart ins Geschäftsleben

Die rund 8.000 Friseur-Unternehmen in Österreich dürfen am 2. Mai wieder öffnen. Abstand, Masken, Desinfektionsmittel und der Einsatz von Plexiglas-Schirmen bei bestimmten Arbeiten sind Bedingung. Die genauen Vorgaben seien viel zu spät kommuniziert worden, Geld für die entfallenen Einnahmen – etwa aus dem Härtefallfonds – sei einerseits bürokratisch zu beantragen, andererseits würden viele Friseurinnen und Friseure „durchfallen“ und kein Geld erhalten.

Kultur im Abseits? Passen die Kriterien des Härtefallfonds für die Unterstützung der Künstler/innen?

Betreiber/innen von Theater- und Kleinkunstbühnen kritisieren, dass es noch keine Pläne gibt, wann und unter welchen Rahmenbedingungen wieder geprobt oder gespielt werden darf. Die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler aus der Kabarettszene stehen meist ohne Rücklagen da, haben zwar um Hilfen aus einem der Härtefallfonds angesucht, tun sich aber schwer Unterstützung zu bekommen. Wird auf diese Branche ganz vergessen?

Matura 2020 – vom schwierigen Lernen, wenn die digitale Kommunikation nicht funktioniert

Maturantinnen und Maturanten können am Montag, dem 4. Mai, wieder die in die Schule zurückkehren. Sie werden nun auf eine verschlankte Form der Zentralmatura vorbereitet, die mündliche Matura entfällt. Wie geht es ihnen mit dieser ungewöhnlichen Situation? Wie hat das „Distance Learning“ bei den verschiedenen Schulen funktioniert? Vier Schülerinnen und Schüler erzählen über ihre Erfahrungen und Sorgen.

