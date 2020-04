NEOS: Unternehmer_innen und Mitarbeiter_innen stehen schon wieder im Regen

Sepp Schellhorn: „Niemand weiß, was ab morgen gilt und erlaubt ist, weil die Regierung ihre Verordnungen immer erst mitten in der Nacht auf die Welt bringt.“

Wien (OTS) - „Die Betretungsverbote im Handel laufen heute aus und keiner weiß, was ab morgen gilt“, ärgert sich NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. „Wir wissen bis jetzt nicht, welche Öffnungszeiten ab 1. Mai gelten, wie viele Leute ab morgen in Einkaufszentren dürfen, wir wissen nichts - die Regierung lässt die Unternehmerinnen und Unternehmer schon wieder im Regen stehen, weil sie es einfach nicht und nicht schafft, ihre Verordnungen mit einer halbwegs vernünftigen Vorlaufzeit auf die Welt zu bringen.“



Die bisherige Praxis sei schon jenseitig gewesen, so Schellhorn, denn alle Verordnungen samt Änderungen seien bisher immer irgendwann spät in der Nacht kundgemacht worden. „Gegolten haben sie aber ab dem nächsten Tag. Wie soll das gehen? Unternehmerinnen und Unternehmer müssen planen können, sie müssen wissen, wie viel Personal sie brauchen, sie müssen wissen, wie viele Kunden sie in ihr Einkaufszentrum lassen dürfen, ob sie dafür einen Wachdienst brauchen oder ob ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das kontrollieren können. Und sie müssen das rechtzeitig wissen, nicht erst ein paar Stunden vor dem Aufsperren. Das zeigt einfach einmal mehr, dass die Regierung einfach null Ahnung vom Unternehmertum hat!“



