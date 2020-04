SPÖ Penzing – Schüchner: „Hoch der 1. Mai!“

SPÖ Penzing setzt mit Gulasch-Aktion ein Zeichen für Solidarität und sozialen Zusammenhalt

Wien (OTS/SPW) - Im Vorfeld des 1. Mai hat die SPÖ Penzing, allen voran Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner, Bezirksparteivorsitzender Jürgen Czernohorszky und sein Stellvertreter, MEP Andreas Schieder, als Zeichen der Solidarität und des sozialen Zusammenhalts für ihre Mitglieder über 70 Jahren Gulasch gekocht. Rund 80 Portionen werden heute und morgen ausgeliefert. „Liebe geht durch den Magen. Soziale Wärme auch. Weil der 1. Mai für die Sozialdemokratie ein Familienfest ist und wir diesen Tag heuer aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt feiern können, hat die SPÖ Penzing Gulasch gekocht. Heute wird an unsere älteren Genossinnen und Genossen, die bestellt haben, geliefert!“, so Schüchner, die sich beim Restaurant Velobis für die Zurverfügungstellung der Küche bedankt, in der es möglich war, unter Einhaltung aller Corona-Abstandsregeln gemeinsam zu kochen. „Wir unterstützen mit dieser Aktion ein regionales Unternehmen und machen vielen älteren Menschen eine Freude! Hoch der erste Mai!“, so die Bezirksvorsteherin. ****



„Der 1. Mai ist ein Tag des Zusammenhalt und des Füreinanderdaseins. Darum geht’s heuer mehr denn je und genau deswegen machen wir diese Aktion für unsere älteren Genossinnen und Genossen im Bezirk“, so der Vorsitzende der SPÖ Penzing, Jürgen Czernohorszky. „Solidarität ist für uns nicht nur eine politische Forderung, sondern wir leben sie auch“, ergänzt der stv. Vorsitzende der SPÖ Penzing, MEP Andreas Schieder. (Schluss) ve

