Grüne/Ribo: Digitalisierung von Senior*innen wichtiges politisches Ziel

Digitalisierung auch nach Corona-Krise nicht außer Acht lassen

Wien (OTS) - Kenntnisse über digitale Medien sind zu einem wichtigen Kriterium für die soziale Teilhabe geworden. In allen gesellschaftlichen Gruppen, auch bei Senior*innen. Viele Senior*innen hatten diese Kenntnisse bereits, andere mussten sie – mit Unterstützung der Familie und/oder von Expert*innen – erst erwerben.

„Ich freue mich sehr, dass viele Senior*innen bereit waren, sich darauf einzulassen, um in Videokonferenzen z.B. ihre Kinder und Enkelkinder auch sehen zu können. Das kann ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der sozialen Isolation sein“, meint die Sprecherin der Grünen für Senior*innen und Pflege, Bedrana Ribo. "Die Digitalisierung von Senior*innen kann auch nach der Corona-Krise von großer Bedeutung für die Pflege von Beziehungen und die Aufrechterhaltung eines selbstbestimmten Lebens insgesamt sein. Zum Beispiel dann, wenn es unmöglich ist, mit der Familie oder mit Freund*innen direkten Kontakt zu haben“.

Per Videokonferenz können zum Beispiel Enkelkinder gesehen werden, die im Ausland leben. Oder, weil die Mobilität eingeschränkt ist, können Bankgeschäfte online erledigt werden. Bei jenen älteren Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, dauerte es mitunter länger, um auch für sie technische Mittel zur Verfügung zu stellen, damit der Kontakt zur Familie – trotz Besuchsverboten – aufrechterhalten werden konnte. Diese Menschen können oder wollen diese Fähigkeiten nicht mehr erlernen, brauchen also sowohl das technische Equipment als auch persönliche Unterstützung, um das Gespräch per Videokonferenz führen zu können. „Ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass Senior*innen – auch nach der Corona-Krise – z.B. durch regional breit ausgelegte und geförderte Kurse mehr Unterstützung auf dem Weg zur Digitalisierung erhalten und dass Pflegeheime standardmäßig eine stabile Internetverbindung und mobile Geräte zur Verfügung haben, um für Menschen in Pflegeheimen den Kontakt nach außen auf diesem Weg zu ermöglichen“, hält Bedrana Ribo fest.

