Risen Energy erhält TÜV Rheinland TMP-Akkreditierung

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Zhou Chicheng, stellvertretender Direktor für Solarprodukte bei TÜV Rheinland, und Zhang Yichi, Geschäftsleiter für Module, besuchten am 27. April in Begleitung mehrerer ihrer Kollegen Risen Energy. Bei diesem Besuch verlieh Zhang Yichi Risen Energy im Namen von TÜV Rheinland die Qualifikation als TÜV-Rheinland-akkreditiertes TMP-Labor. Bei der Lizenzvergabefeier waren auch Geschäftsführer von Risen Energy vor Ort, darunter Generaldirektor Xie Jian, der oberste F&E-Leiter der Gruppe Liu Yafeng und der Leiter des globalen Kundendienstes Hu Yuhui.

In den vergangenen zwölf Monaten führte TÜV Rheinland mehrere, auf der europäischen Norm ISO/IEC-17025 der allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien und auf anderen, für die betreffenden Testnormen geltenden technischen Anforderungen beruhende Prüfungen der technischen Kapazität von Risen Energy in den Bereichen Verwaltungssysteme, Umgebung, Personal und Ausstattung durch. Die Ergebnisse bestätigten Risen Energys volle Konformität mit den betreffenden externen Laborverwaltungsprotokollen. Somit steht die Qualifikationsbescheinigung für die herausragende Qualität der Laborverwaltung und der Tests bei Risen Energy.

Risen Energy Generaldirektor Xie Jian sagt: "Wir sind sehr erfreut über die Akkreditierung als TMP-Labor durch TÜV Rheinland, was nicht nur die Qualifikationen unseres branchenführenden Personals und unserer Geräte, Werke und Arbeitsumgebung hervorhebt, sondern auch für unsere strikten Anforderungen im Bereich der Produkttests steht. Auf die Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland freuen wir uns, während wir weiter an der nachhaltigen Entwicklung unserer Branche arbeiten."

Zhou fügt hinzu: "Diese Zulassung zeigt, dass Risen Energy neben einer robusten Fertigungskapazität auch über hohe Forschungs- und Entwicklungs- und Qualitätsmanagementkompetenzen verfügt, durch die sich branchenführende Fertigungsunternehmen auszeichnen. Wir blicken mit Freude auf den Fortbestand und den Ausbau des Austauschs und der Kommunikation zu technologischen Fragen mit TÜV Rheinland und auf den gegenseitigen Nutzen aus laufenden Bemühungen der Zusammenarbeit und die gemeinsame angemessene Förderung der Branche."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160711/Risen_Energy_TUV.jpg

