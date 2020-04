„Sport am Sonntag“ über Fußball im „Ausnahmezustand“

Am 3. Mai ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. Mai 2020 ab 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball scheidet die Geister

Spiele ohne Publikum oder Liga-Abbruch wie in Frankreich? Diese Frage spaltet die Fußball-Fans.

Dazu live: Frankreich-Legionär Adrian Grbic

Fußball im „Ausnahmezustand“ – Die Dokumentation anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren

Während des Zweiten Weltkriegs und den schwierigen Zeiten danach war Fußball ein Hoffnungsschimmer.

Eine Dokumentation von Martin Unger.

Kampfsport in der Krise

Judo, Boxen, Karate – Wie kämpft man ohne Kontakt?

Im Gespräch: Judo-Ass Michaela Polleres

