SPÖ-Termine von 4. Mai bis 10. Mai 2020

10.00 Uhr Die SPÖ-Frauen stellen die Ergebnisse ihrer aktuellen Umfrage zum Thema "Frauen und Arbeitsmarkt" unter 1.000 Frauen vor. Schwerpunkt ist die Arbeitssituation vor, während und nach Corona und die Einschätzungen der befragten Frauen dazu. Als Gesprächspartnerinnen stehen Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek sowie die Meinungsforscherin Christina Matzka (Triple-M) zur Verfügung. Die genauen Teilnahmeregelungen werden am Montag, 4. Mai, bekanntgegeben.

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die SPÖ-Bundesfrauen laden ein zur Online-Video-Gesprächsreihe "Frauenleben in und nach der Krise": Im Homeoffice zurück in die Vergangenheit? Gesprächspartner_innen sind Korinna Schumann (ÖGB-Vizevorsitzende und Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion und Bereichssprecherin für Arbeit, Familie, Menschen mit Behinderung, Volksanwaltschaft) und Katharina Mader (Assistenzprofessorin für Ökonomie im Department für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien); Moderation: SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. Teilnahme über Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76844500443. Das Gespräch wird auch auf der Facebook-Seite des Karl-Renner-Instituts und der SPÖ-Bundesfrauen übertragen.

