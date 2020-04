oe24.TV mit größtem Zuwachs aller TV-Sender im April

oe24.TV hat Marktanteil in der Werbezielgruppe 12-49 durch Corona-Berichterstattung auf 1,25 Prozent mehr als vervierfacht und erreichte im April 1,5 Millionen Zuseher

Wien (OTS) - Der neue österreichische News-Sender oe24.TV hat im April seinen Marktanteil in der Werbezielgruppe 12-49 gegenüber dem Vorjahr um 345 Prozent gesteigert und ist damit im Jahres-Vergleich jener TV-Sender mit dem höchsten Zugewinn in Österreich.

Die 24-Stunden-Nonstop-Berichterstattung zur Corona-Krise brachte oe24.TV sowohl in der Werbezielgruppe 12-49 mit 1,25 Prozent Marktanteil als auch in der gesamten Zuseherschaft (12+) mit 0,93 Prozent Marktanteil neue Rekordwerte.

Insgesamt erreichte oe24.TV im April mehr als 1,5 Millionen Zuseher (kum.RW) und erzielte im Tages-Schnitt eine Netto-Reichweite von 312.000 Sehern.

Besonders erfolgreich war oe24.TV mit seinen Live-Übertragungen und Analysen der Pressekonferenzen vormittags zwischen 9 und 12 Uhr, wo der neue österreichische News-Sender mit Markt-Anteilen von mehr als 5 Prozent (Werbezielgruppe 12–49) fast täglich in den Top 5 aller TV-Angebote war.

"Fellner! LIVE", die erfolgreiche Talk-Show ab 21 Uhr, erreichte im April bereits eine tägliche durchschnittliche Gesamt-Seherzahl von mehr als 94.000 Zuschauern (NRW 12+).

Mit diesen neuen Rekordwerten war oe24.TV auch im April der erfolgreichste aller in Österreich empfangbaren News-Sender und ist sowohl in der Werbe-Zielgruppe 12-49 als auch in der Gesamtseherschaft Österreichs News-Sender Nummer 1. Insgesamt ist oe24.TV mit seinem 345-Prozent-Wachstum unter dreißig vom Teletest ausgewiesenen TV-Angeboten für Österreich in der Werbezielgruppe erstmals in die Top 15 aufgerückt.

Geradezu sensationell sind die Werte der digitalen Zugriffe auf oe24.TV:

- Der Livestream von oe24.TV wurde auf Smartphone oder Computer bis 28. April brutto 29 Millionen Mal (pro Tag somit im Schnitt mehr als 1 Million Mal) und in den Nettoviews 12,6 Millionen Mal aufgerufen -das ist bei den Bruttoviews eine Steigerung von sensationellen 550 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

- Video-on-Demand wurden Newsinhalte von oe24.TV brutto bis 28.4. bereits 6 Millionen Mal und netto 4,2 Millionen Mal abgerufen.

- Insgesamt verzeichnete oe24.TV im April (bis 28.4.) 35 Millionen Brutto-Views (plus 285 Prozent) und 14,6 Millionen Nettoviews (plus 158 Prozent).

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Mit einer Vervierfachung seiner Seherzahlen in nur einem Jahr hat oe24.TV alle unsere Wachstums-Prognosen weit übertroffen. Unser Wunsch-Ziel von mehr als einem Prozent Marktanteil wurde deutlich überschritten, mehr als 300.000 tägliche Zuseher machen oe24.TV auch für alle Werbetreibenden attraktiv. Zurückzuführen ist dieser Erfolg auf die hohe redaktionelle Qualität und vor allem die von allen Zusehern positiv bewertete Unabhängigkeit von oe24.TV – gerade auch in den herausfordernden Zeiten der Corona-Krise."

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, 1.-29.4., vorläufig gewichtet, Basis Zeitschiene personengewichtet 03-03 Uhr (Fellner Live 21.00-22.45), kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

