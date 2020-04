Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt zehn neue Kinofilmprojekte mit 2,7 Millionen Euro

Mit und von u. a. Ruth Beckermann, Sabine Derflinger, Gerti Drassl, Adrian Goiginger, Stefanie Reinsperger und Thomas Stipsits

Wien (OTS) - Auch 2020 ist der ORF wieder starker Partner der heimischen Kinobranche: Im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens hat der ORF beim 182. Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im April für neue österreichische Produktionen einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag zugesagt. Mit rund 2,7 Millionen Euro werden aus zahlreichen Einreichungen zehn Projekte unterstützt, darunter fünf Spiel- und fünf Dokumentarfilme.

August Schmölzers Roman „Der Totengräber im Buchsbaum“ steht Pate für Peter Keglevics neuestes, gleichnamiges Drama. Publikumsliebling Thomas Stipsits reist für Eva Spreitzhofers Komödie als Hotelier nach „Griechenland“. Nach seinem Erfolgsdebüt „Die beste aller Welten“ arbeitet Adrian Goiginger nun mit Felix Mitterer zusammen und lässt am „Märzengrund“ – erneut – Verena Altenberger sowie Johannes Krisch und Gerti Drassl aufeinandertreffen. „Meerjungfrauen weinen nicht“ heißt es für Stefanie Reinsperger in Franziska Pflaums Erstlingswerk. „15 Jahre“ später findet sich Hannah Herzsprung erneut in der Rolle der Pianistin wieder, die im Film „Vier Minuten“ zu Unrecht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist und nun auf Rache sinnt.

Zwei bedeutende österreichische Frauenfiguren stehen im Zentrum zweier Dokumentarfilme: Sabine Derflinger widmet sich „Alice Schwarzer“, der bekanntesten Feministin im deutschsprachigen Raum, während sich Claudia Müller mit der Nobelpreisträgerin „Elfriede Jelinek“ und deren Werken befasst. Außerdem im Mittelpunkt neuer Dokumentarfilme stehen zwei afrikanische Regionen: Ruth Beckermann nähert sich in „Der Andere – Notizen zu einer Parabel der Macht“ insbesondere Äthiopien an, und Gerald Igor Hauzenberger beobachtet in „Outsourcing European Borders“ das aktuelle Geschehen in der Sahelzone. Tizza Covi und Rainer Frimmel porträtieren Schauspielerin „Vera“ Gemma.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 182. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

Der Totengräber im Buchsbaum

Spielfilm, Drama

Drehbuch: Peter Keglevic und Klaus Pohl nach dem Roman „Der Totengräber im Buchsbaum“ von August Schmölzer

Regie: Peter Keglevic

Produktion: FILM27 Multimedia Produktions GmbH

Inhalt: Josef, ein ehemaliger Kriegsberichterstatter, kehrt zurück in seine Heimatstadt am Berg, wo er nicht nur mit seiner Jugendliebe konfrontiert wird, sondern auch mit einer schrecklichen Mordserie.

Griechenland

Spielfilm, Komödie

Drehbuch: Thomas Stipsits

Regie: Eva Spreitzhofer

Produktion: e&a Film GmbH

Inhalt: Eine Komödie von und mit Thomas Stipsits, unter der Regie von Eva Spreitzhofer – Hotelier Johannes muss nach Griechenland, wo sein Leben nach und nach aus den Fugen gerät.

Märzengrund

Spielfilm, Drama

Drehbuch: Adrian Goiginger nach dem gleichnamigen Theaterstück Regie: Adrian Goiginger

Produktion: Metafilm GmbH

Inhalt: Elias ist der einzige Sohn eines Großbauers, und sein Leben ist vorbestimmt – würde es ihn nicht in die Einsamkeit auf den Märzengrund ziehen.

Meerjungfrauen weinen nicht

Spielfilm, Komödie

Drehbuch: Christiane Kalss und Franziska Pflaum

Regie: Franziska Pflaum

Produktion: Prisma Film- und Fernsehproduktion GmbH

Inhalt: Im Debütfilm von Franziska Pflaum träumt Supermarktkassiererin Annika (Stefanie Reinsperger) von einer künstlichen Meerjungfrauenflosse, aber der Weg dorthin ist nicht gerade einfach.

15 Jahre

Spielfilm, Drama

Drehbuch: Chris Kraus

Regie: Chris Kraus

Produktion: Dor Film Produktion

Inhalt: 15 Jahre lang saß die Pianistin Jenny (Hannah Herzsprung) für einen Mord im Gefängnis, den sie nicht begangen hat – nach der Entlassung sinnt sie auf Rache.

Alice Schwarzer

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Sabine Derflinger

Produktion: Sabine Derflinger

Inhalt: Nach dem Film über Johanna Dohnal widmet sich Sabine Derflinger der unabhängigen Journalistin und bekanntesten Feministin im deutschsprachigen Raum: Alice Schwarzer.

Der Andere – Notizen zu einer Parabel der Macht

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Ruth Beckermann

Produktion: Ruth Beckermann

Inhalt: Ein Film über den Blick des Anderen und die Strukturen der Macht, inspiriert von Ryszard Kapuścińskis Buch „König der Könige“. Gerade in Äthiopien, das nie eine Kolonie war und erfolgreich diverse italienische Invasionen bekämpfte, stellt sich die Frage nach dem Blick des Anderen auf spannende Weise.

Elfriede Jelinek

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Claudia Müller

Produktion: Plan C Filmproduktion OG

Inhalt: Der Dokumentarfilm über die Sprachkünstlerin und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek setzt ihr künstlerisches Schaffen in den Mittelpunkt.

Outsourcing European Borders

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Gerald Igor Hauzenberger

Produktion: Framelab Filmproduktion GmbH

Inhalt: Die Weichen für Europas Sicherheits- und Migrationspolitik sollen zukünftig in der Sahara gestellt werden. Der Dokumentarfilm porträtiert die Stadt Agadez und einige engagierte Bürger/innen, in der die Europäische Union ein neues Kapitel der Migrationsgeschichte schreiben will.

Vera

Dokumentarfilm

Drehbuch: Tizza Covi

Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel

Produktion: Vento Film Productions GmbH

Inhalt: Das Regieduo Covi/Frimmel spürt der erfolglosen Schauspielerin Vera Gemma nach, die nach unzähligen Schönheitsoperationen durch die römische High Society tingelt, bis sie bei einem Verkehrsunfall ein Kind verletzt.

