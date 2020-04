Lotto: Doppeljackpot mit 2,3 Millionen Euro am Wochenende

Solo-Joker mit rund 183.600 Euro via win2day

Wien (OTS) - Da es bei der Ziehung am Mittwoch neuerlich keinen Sechser gegeben hat, startet Lotto mit einem Doppeljackpot in den Mai, und für die Spielteilnehmer bedeutet dies die Chance, am Sonntag gleich Doppelmillionär werden zu können. Denn beim Sechser geht es um rund 2,3 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 36.700 Euro. Ein Niederösterreicher und ein Steirer waren dabei jeweils per Normalschein erfolgreich, ein weiterer Steirer kam mit einem Quicktipp zu seinem Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser ebenfalls aus. Davon profitiert haben die 38 Gewinner eines Fünfers, auf die die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt wurde, und die damit jeweils rund 7.900 Euro erhalten. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Zum zweiten Mal infolge gab es einen Sologewinn beim Joker. Ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, war hier erfolgreich und gewann rund 183.600. Er hatte sich für zwei Joker entschieden und war mit dem zweiten Tipp erfolgreich.

TopTipp

Bei TopTipp, dem Spiel, bei dem man auf die Zahlen der Lotto Ziehung tippt, hatten ein Steirer und ein Niederösterreicher jeweils mit ihrem 4er-Tipp Glück. Ihre vier getippten Zahlen waren unter den „sechs Richtigen“ bei Lotto, und das bedeutet für beide einen Gewinn von je 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. April 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.517.829,52 – 2,3 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.722,80 85 Fünfer zu je EUR 1.413,90 194 Vierer+ZZ zu je EUR 185,80 4.065 Vierer zu je EUR 49,20 5.332 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 67.539 Dreier zu je EUR 5,30 218.792 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 15 16 18 29 34 Zusatzzahl 13

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. April 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 38 Fünfer zu je EUR 7.881,30 2.128 Vierer zu je EUR 23,80 36.622 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 20 21 34 42 43 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. April 2020

1 Joker EUR 183.583,10 17 mal EUR 8.800,00 98 mal EUR 880,00 966 mal EUR 88,00 9.344 mal EUR 8,00 91.109 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 3 1 1 8

