„CORE – Integration im Zentrum“ als Projekt des Jahres ausgezeichnet

MigAward 2020 ging in der Kategorie „Projekt des Jahres“ an das Wiener Projekt CORE – Integration im Zentrum

Wien (OTS) - Das Projekt „CORE – Integration im Zentrum“ der Stadt Wien ist mit dem MigAward 2020 ausgezeichnet worden. Eine Jury aus über 580 MigrantInnen hat das Projekt zum Gewinner in der Kategorie „Projekt des Jahres“ gekürt. Der MigAward ist der Preis der österreichischen MigrantInnen und zeichnet Personen, Projekte und Organisationen aus, die sich für die Partizipation von MigrantInnen einsetzen.

„Ich freue mich sehr über den MigAward 2020 für das Projekt CORE. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung, dass wir mit dem Wiener Weg, neue Konzepte in der Integrationspolitik auszuprobieren, richtig liegen“, sagt Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Mit CORE haben wir den bisher einzigartigen Ansatz gewählt, Integration durch Teilhabe und die Stärkung von bereits vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten von Flüchtlingen zu fördern. Mit einem klaren Ziel: dass Flüchtlinge in unserer Stadt möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.“

Für das Projekt CORE – Integration im Zentrum wurde einerseits ein räumliches Angebot für Flüchtlinge, Vereine und Freiwillige im „CORE Zentrum“ im 15. Bezirk geschaffen, andererseits wurden gezielt bildungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Flüchtlinge zur Vorbereitung auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt erarbeitet. Dabei spielte die aktive Teilhabe und Einbeziehung eine wesentliche Rolle. So haben Flüchtlinge selbst Angebote umgesetzt: von Peer Mentorings über Sprachvermittlung, IT-Kursen bis hin zu Kreativ- und Nähwerkstatten.

Ein Beispiel für die umgesetzten arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten sind Fachsprachenkurse für asylberechtigte Personen als Vorbereitung für die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Die AbsolventInnen dieser Kurse werden bald ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft abschließen und in Wien als PflegerInnen tätig sein.

„Ich bedanke mich bei allen Projektpartnern, die mit viel Engagement an der Durchführung dieses Projektes gearbeitet haben und die weiterhin in ihrem Wirkungsbereich die Integrationsarbeit in Wien erfolgreich mitgestalten“, sagt Czernohorszky.

Das Projekt „CORE – Integration im Zentrum“ wurde gemeinsam von der Stadt Wien ‑ Integration und Diversität mit dem Fonds Soziales Wien, dem waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds), der Wirtschaftsagentur Wien und der Bildungsdirektion für Wien/Europa Büro umgesetzt. Das Projekt CORE wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen der Urban Innovative Actions Initiative kofinanziert. CORE wurde im Herbst 2016 aus 378 Einreichungen als eines von 18 Siegerprojekten ausgewählt. Das Projekt lief bis Oktober 2019. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at