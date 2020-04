ORF III von 1. bis 3. Mai: Musical-Live-Konzert in „Wir spielen für Österreich“, „zeit.geschichte“-Schwerpunkt zum Kriegsende

Außerdem: Fortsetzung „Heinz Fischer: Über Österreich“, Dokupremiere „41 Tage der Gewalt“, „I am from Austria – Das Erfolgsmusical“ u. v. m.

Wien (OTS) - Zahlreiche Dokupremieren, das dritte und vorerst letzte Live-Konzert der ORF-Sendereihe „Wir spielen für Österreich“ – diesmal in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien – sowie ein umfassender Schwerpunkt rund um das Kriegsende vor 75 Jahren stehen in ORF III Kultur und Information von Freitag, dem 1., bis Sonntag, dem 3. Mai 2020, auf dem Programm.

Freitag, 1. Mai

Dem Tag der Arbeit widmet ORF III mehrere Sendungen, darunter eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.10 Uhr und 18.20 Uhr) und Dokumentationen wie „Blaues Blut und rote Fahnen – Ruth Mayenburg: Lebensgeschichte einer Kommunistin“ (8.25 Uhr) und „Der 1. Mai. Ein Feiertag macht Geschichte“ (19.25 Uhr). Zahlreiche weitere Produktionen wie „Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs“ (9.20 Uhr) oder der Dokuvierteiler „Habsburgs Adel“ (ab 13.15 Uhr) lassen die Historie des Landes Revue passieren.

Ein „Kultur Heute Spezial“ mit Ani Gülgün-Mayr präsentiert um 18.00 Uhr das Musikprojekt „Soundcloud: together now!“ der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dieses soll die Verbundenheit der Österreicherinnen und Österreicher in Zeiten der Corona-Krise musikalisch sicht- und hörbar machen. Aufgeführt werden mit der Unterstützung der Musiker/innen der Universität die Ouvertüre von „Le nozze di Figaro“, „Day Tripper“ von den Beatles und „Live is Life“ von Opus. Ganz Österreich ist dazu aufgerufen, zeitgleich um 18.00 Uhr an Fenstern, auf Balkonen und Terrassen mitzuspielen und mitzusingen oder einfach nur das Fernsehgerät laut aufzudrehen und so als Teil einer gigantischen Klangwolke ein unüberhörbares Zeichen des Zusammenhalts zu setzen.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die finalen beiden Folgen der neuen, vierteiligen ORF-III-Dokumentation „Heinz Fischer: Über Österreich“ von Georg Riha. Teil drei (20.15 Uhr) besucht den Süden und erkundet Bad Radkersburg an der slowenischen Grenze, das prachtvolle Rosental mit Drau und Klagenfurter Becken, die Saualpe umgeben vom Wolkenmeer oder das eindrucksvolle Museum Liaunig in Neuhaus. In der finalen Folge (21.05 Uhr) geht es in den Norden Österreichs, die u. a. die naturbelassenen Auen des Inn bei Braunau, den Pöstlingberg am Ortsrand von Linz sowie den malerischen Jägersee im Kleinarltal erkundet und eine Panoramafahrt über die Gletscher des Dachsteins unternimmt.

Anschließend begibt sich Sepp Forcher auf eine Rundreise durch Österreich und präsentiert im gleichnamigen Zweiteiler „Meine liebsten Orte“ (22.00, 22.45 Uhr).

Samstag, 2. Mai

Ab 2. Mai stehen die Wochenenden in ORF III gänzlich im Zeichen der Zeitgeschichte-Jubiläen und -Jahrestage 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg und Ausrufung Zweite Republik sowie 65 Jahre Staatsvertrag. Am Samstag startet ORF III sein Schwerpunktprogramm bereits ab 9.15 Uhr mit vier Folgen der Dokureihe „Geheimnisse des Dritten Reichs“ (ab 9.15 Uhr) und der zehnteiligen Produktion „Hitlers Zirkel des Bösen“ (ab 12.25 Uhr). Im Hauptabend steht Teil eins des ORF-III-Vierteilers „Mit Hitler im Krieg“ unter dem Titel „An Hitlers Seite“ (20.15 Uhr) auf dem Programm, der die unterschiedlichen Wege österreichischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg beleuchtet. Anschließend beschreibt eine ORF-III-Neuproduktion von Wolfgang Winkler „41 Tage der Gewalt – Die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs“ (21.05 Uhr). Es ist Frühling 1945: Das NS-Regime hat den Krieg verloren, bis zum tatsächlichen Ende sollte es trotzdem noch 41 Tage dauern. Doch statt dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten, verüben die Nazis noch in diesen letzten Wochen ungeheure Verbrechen. Danach zeigt ORF III die Dokumentation „Stille Helden – Zivilcourage im Zweiten Weltkrieg“ (21.55 Uhr) von Uli Jürgens und den von André Heller und Othmar Schmiderer gestalteten Film „Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin“ (ab 22.45 Uhr). Traudl Junge, die ehemalige Sekretärin Adolf Hitlers, erzählt in einem 90-minütigen Monolog aus ihrem Leben in den Jahren 1942 bis 1945. Unsentimental und mit penibler Präzision berichtet sie, wie sie an der Seite des „Führers“ die entscheidenden Kriegsjahre bis zum Ende miterlebte und demaskiert diesen damit als „zutiefst kleinbürgerliche Figur“. Vor dem Film schildert André Heller in einem neu aufgezeichneten TV-Interview mit der ORF-III-„zeit.geschichte“-Redaktion seine persönlichen Eindrücke aus dem 2001 geführten Gespräch mit Traudl Junge und erklärt die Hintergründe der Entstehung dieses digitalen historischen Manifests.

Sonntag, 3. Mai

Am Sonntag überträgt ORF III zunächst einen „Evangelischen Gottesdienst aus der reformierten Zwinglikirche in Wien“ (10.00 Uhr) live. Unter dem Motto „Vom Aufwachen und Auferstehen“ feiern der evangelisch-reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld, und die Pfarrerin der Reformierten Stadtkirche Wie, Réka Juhász. In der „Feier.Stunde“ (11.05 Uhr) präsentiert Rabbiner Lior Bar-Ami das „liberale“ oder „progressive“ Judentum. Superintendent Stefan Schröckenfuchs formuliert im Gespräch Zuspruch aus der Glaubenstradition der evangelisch-methodistischen Kirche.

Weiters nähert sich ORF III mit insgesamt fünf Spielfilmklassikern den Kriegsjahren und der Nachkriegszeit in Österreich filmisch an. Zu sehen sind „Die Welt dreht sich verkehrt“ (8.35 Uhr), „Gottes Engel sind überall“ (11.55 Uhr), „Der Herr Kanzleirat“ (13.25 Uhr), „Der Hofrat Geiger“ (15.10 Uhr) und „Hallo, Dienstmann“ (16.50 Uhr). Die Welthits des Musicals, dargeboten von beliebten Stars des Genres und größtenteils aus der Kreativschmiede der Vereinigten Bühnen Wien stammend, präsentiert ORF III um 20.15 Uhr im Rahmen des dritten Live-Konzerts der ORF-Sendereihe „Wir spielen für Österreich“, diesmal in Kooperation mit den VBW. Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses treten Publikumslieblinge wie u. a. Lukas Perman, Maya Hakvoort und Drew Sarich auf. Auf dem Programm stehen die beliebtesten Musical-Balladen aus VBW-Eigenproduktionen wie „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Mozart!“, „Rebecca“, „Schikaneder“, „Don Camillo und Peppone“, „Der Besuch der alten Dame“ und dem jüngsten Musicalerfolg der VBW „I am from Austria“ sowie aus Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“, dessen Spielzeit im Wiener Ronacher aufgrund des großen Erfolges verlängert wurde. Noch mehr Musical folgt danach – ORF III zeigt die Aufzeichnung der Original-Inszenierung von Andreas Gergens „I am from Austria – Das Erfolgsmusical“ (21.40 Uhr), die im September 2017 ihre Weltpremiere im Wiener Raimund Theater feierte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at