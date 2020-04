Grüne/ Blimlinger: Herzliche Gratulation an Mai Thi Nguyen-Kim zum Heinz Oberhummer Award

Wien (OTS) - Mai Thi Nguyen-Kim zählt zu den renommiertesten, bekanntesten und besten Wissenschaftsjournalistinnen, der es überaus gut gelingt, wissenschaftliche Ergebnisse verständlich und verstehbar zu vermitteln. Die Chemikerin, die an der RWTH Aachen, am MIT und in Harvard arbeitete, hat sich nach ihrer wissenschaftlichen Karriere für die Wissenschaftskommunikation entschieden. „Sie ist im besten Sinne des Wortes nicht nur eine Edutainerin sondern eine Sciencetainerin. Gerade in der Coronakrise gelingt es ihr außerordentlich gut, die komplexen wissenschaftlichen Ergebnisse so aufzubereiten, dass Millionen Menschen nicht nur verstehen können worum es geht, sondern auch Freude daran haben“, streut Eva Blimlinger der Preisträgerin Rosen. Ob jung oder alt, ob TV, Facebook oder Twitter, Mai Thi Nguyen-Kim nützt jedes Medium, um ihre Wissenschaft, und hier insbesondere Chemie mit großer Leichtigkeit und auch Humor verständlich zu machen.

Der Heinz Oberhummer Award, der mit 20.000 Euro dotiert ist, zeichnet Personen für hervorragende Wissenschaftsvermittlung aus. Mai Thi Nguyen-Kim, die unter anderem mit dem Grimme Online Award und dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet wurde, wird dieses Mal zusätzlich zum Geldpreis ein besonderes Kleinod erhalten: Ein Glas frisch geernteten Alpakakot aus dem Hause Oberhummer. Wir können uns jetzt schon drauf freuen, was wir dann von Mai Thi Nguyen-Kim an chemischen Analysen über Alpakakot erfahren werden. „Ein hochverdienter Preis für eine außergewöhnliche Persönlichkeit“, gratuliert Eva Blimlinger sehr herzlich.

