Pressegespräch: Wie kann Europa kurz- und langfristig zukunftsfit werden?

Die Vertretung der Europäischen Kommission lädt am Montag, dem 4. Mai um 10 Uhr zu einem Pressegespräch mit Martin Selmayr

Wien (OTS) - Im Vorfeld der Präsentation des adaptierten EU-Finanzrahmens für 2021-2027 und des europäischen Plans für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise lädt die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich zu einem Pressegespräch.

Gesprächspartner: Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Thema: Wie kann Europa kurz- und langfristig zukunftsfit werden?

Zeit: Montag, 4. Mai um 10.00 Uhr

Format: teils on the record, teils off the record

Organisation: Teilnahme via Videokonferenz oder im Haus der Europäischen Union

Das Pressegespräch wird via WebEx übertragen. (Sie erhalten einen Link, mit dem Sie beitreten können.)

Falls Sie das Pressegespräch lieber vor Ort verfolgen möchten, begrüßen wir Sie gerne im Haus der Europäischen Union (Wipplinger Straße 35, 1010 Wien). Die geltenden Sicherheitsvorschriften (Abstände, Maskenpflicht etc.) sind dabei bitte zu beachten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie Zeit und Interesse haben, und bitten um Rückmeldung an comm-rep-vie-presse @ ec.europa.eu (Bitte auch um Info, ob Sie via WebEx oder persönlich im Haus der EU teilnehmen möchten, um sicherzustellen, dass gemäß der aktuellen Regeln nicht mehr als 10 Personen im Raum sind.)

Der 4. Mai ist auch der Auftakt der Europatag-Woche, während der die Vertretung der Europäischen Kommission gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament eine Reihe von Veranstaltungen organisiert.

Pressegespräch: Wie kann Europa kurz- und langfristig zukunftsfit werden?

Gesprächspartner: Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich



Format: teils on the record, teils off the record

Organisation: Teilnahme via Videokonferenz oder im Haus der Europäischen Union



Datum: 04.05.2020, 10:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Sabine Berger

Pressesprecherin

+43 1 51618 324 +43 676 606 2132

Sabine.Berger @ ec.europa.eu