Organ der Parkraumüberwachungsgruppe unter Drohnung einer Ansteckung mit COVID-19 bespuckt und angehustet

Vorfallszeit: 28.04.2020, 08:30 Uhr und 13:30 Uhr, Vorfallsort: 15., Sechshauserstraße

Wien (OTS) - Gleich zweimal trafen ein Organ der Parkraum-überwachungsgruppe (PÜG) und ein 33-jähriger österreichischer Staatsbürger im Laufe des 28.04.2020 aufeinander.

In den Morgenstunden beanstandete das Organ der PÜG einen in einer Ladezone unrechtmäßig abgestellten PKW, als er plötzlich von dem 33-Jährigen angehustet wurde. Das PÜG-Organ ließ dies jedoch vorerst auf sich beruhen, da es aus seiner Sicht keine konkrete Bedrohung gab und er sich durch MNS-Maske und Sonnenbrille ausreichend geschützt fühlte. Am frühen Nachmittag beanstandete das PÜG-Organ den selben PKW nicht unweit der vorhergenden Örtlichkeit auf Grund einer Missachtung der Kurzparkzone. Plötzlich tauchte der 33-Jährige wieder auf, beschimpfte das Kontrollorgan und bespuckte es, wobei er angab COVID-19 positiv zu sein. Auf Grund des Kennzeichens konnte der Mann rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Das PÜG-Organ begab sich vorerst in häusliche Quarantäne Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 33-Jährige einer zwangsweisen Testung zugeführt. Das Testergebnis verlief negativ. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at