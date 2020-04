DAÖ: Strache kündigt Bürgermeister-Kandidatur für Wien-Wahl an

Wien (OTS/RK) - Heute, Donnerstag, war er noch „Gast“ bei der Pressekonferenz der „Allianz für Österreich“ – bei der Wien-Wahl im Herbst will Heinz-Christian Strache als „Bürgermeister- und Spitzenkandidat“ für DAÖ antreten. Erklärtes Ziel sei „ein zweistelliges Ergebnis“ bei der Gemeinderatswahl. Eingeladen zur PK hatte der DAÖ-Rathausklub, dessen Klubchef Karl Baron seine Fraktion „auf Augenhöhe mit dem politischen Mitbewerb“ für die Wien-Wahl gerüstet sieht.

Die Tage von „DAÖ“ scheinen dennoch gezählt – für den 15. Mai kündigten Strache und Baron eine Präsentation des „Endprodukts“ dieser „rot-weiß-roten Bürgerbewegung“ an. Diese beinhalte nicht nur ein „komplettes Parteiprogramm“, sondern auch einen neuen Namen für die Liste. Der Name „Strache“ wird darin wohl prominent geführt – wie der Ex- und bald-wieder-Politiker bei der Pressekonferenz ankündigte.

Weitere Informationen: DAÖ-Rathausklub, Tel. 01/4000- 82220 (Schluss) esl

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse