NEOS Wien/Weber: 5 Millionen für akut gefährdete Kulturvereine

Wiener Unterstützungsfonds für Kulturvereine als unbürokratische Hilfe

Wien (OTS) - Immer wieder hört man in den letzten Tagen wie wichtig Kunst- und Kulturschaffende für Österreich sind. Sogar als grundlegende Säule des Staates und der Gesellschaft wurden sie bezeichnet. Aber was unternimmt die Regierung, um diese im Moment stark wankende Säule zu stützen? Zu wenig, meint Thomas Weber, Kultursprecher der NEOS Wien: „Wenn wir unsere vielgerühmte Kulturnation erhalten wollen, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Selbst 6 Wochen nach dem Beginn des Shutdowns sehe ich bei den Verantwortlichen nur Perspektiv- und Planlosigkeit. Gemeinsam mit Stakeholdern und Expert_innen hätte von Beginn der Krise an einem Konzept gearbeitet werden müssen, denn immerhin stellt der Kulturbereich auch einen großen Wirtschaftsfaktor dar.“

Insgesamt sind circa 100.000 Menschen in der Branche tätig und generieren jährlich eine Wertschöpfung von 6 Milliarden Euro. Besonders bedroht sind im Moment gemeinnützige Vereine. Sie haben keinen Anspruch auf den Härtefallfonds der Wirtschaftskammer und stehen damit vor akuten Problemen. Eine aktuelle Erhebung der IG Kultur zeigt, dass ab Mai ein Drittel aller Kultureinrichtungen nur mehr beschränkt zahlungsfähig und ein Viertel sogar zahlungsunfähig sind. Bei einem Veranstaltungsverbot bis Ende Juni beträgt der geschätzte finanzielle Schaden 10,7 Millionen Euro.

„Wir loben ständig unsere Kulturnation. Jetzt braucht es schnelle Maßnahmen, um sie zu retten. Nachdem die Bundesregierung entweder überfordert oder untätig ist, müssen jetzt die Länder die Verantwortung übernehmen. Daher fordere ich einen Wiener Unterstützungsfonds für Kulturvereine und Einrichtungen in der Höhe von 5 Millionen Euro. Kulturvereine, die aufgrund des Veranstaltungsverbotes Einbußen erleiden, sollen so schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Nur wenn wir schnell handeln, können wir unsere Kulturnation erhalten“, so Weber.

