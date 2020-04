Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 4. – 10. Mai 2020

Wien (OTS) - Donnerstag, 7. Mai

11.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Feierlichen - virtuellen - Programm zum Europatag anlässlich der 25-jährigen Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union und zur Zukunft Europas - Europarede als Videobotschaft (Übertragung über die sozialen Medien des Hauses der Europäischen Union in Wien)

Freitag, 8. Mai

18.05 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am - virtuellen - Fest der Freude – Eröffnungsrede (Videobotschaft via Livestream unter www.festderfreude.at sowie Ausstrahlung auf ORF III)

