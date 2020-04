FCG-Schnedl zum Tag der Arbeit: Dank an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt sind das Erfolgsmodell der Zweiten Republik!

Wien (OTS) - „Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, sozialer Friede und das Austragen von Konfliktlösungen nicht im Wege der bedingungenlosen Konfrontation, sondern am Verhandlungstisch, sind die Errungenschaften unserer Sozialpartnerschaft. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade in Krisenzeiten wird deutlich sichtbar, wie wertvoll diese konstruktive Systematik des Interessensausgleichs sowie unser Sozialstaat sind. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich tragen durch ihren Fleiß und ihre Motivation wesentlich zur positiven Entwicklung unseres Landes bei. Dafür gebührt großer Dank!“, betont Norbert Schnedl, FCG-Bundesvorsitzender, der auch ÖGB-Vizepräsident und GÖD-Vorsitzender ist, anlässlich des Tages der Arbeit.

„Die schwierigen Bedingungen in der aktuellen Krise zeigen einmal mehr, dass unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verantwortungsvoll zur Bewältigung der krisenhaften Situation beitragen. Die Bundesregierung konnte gemeinsam mit den Sozialpartnern richtige Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus setzen und durch das Kurzarbeitsmodell viele Arbeitsplätze erhalten. Doch ein Blick auf die aktuell höchste Anzahl an Arbeitslosen seit Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt: Sowohl Bund als auch Länder sind gefordert so rasch als möglich weitere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst viele Menschen wieder zurück in Beschäftigung gebracht werden können“, hält Schnedl fest und begrüßt die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung: „Die Aufstockung der Notstandshilfe auf die Höhe des Arbeitslosengeldes, die Möglichkeit der Steuerstundungen und Stundungen bei Sozialversicherungsbeiträgen sowie der Familienhärtefonds setzen wichtige sozialpolitische Schritte, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.“

Die FCG setzt sich auch in Krisenzeiten weiterhin mit aller Kraft dafür ein, dass die Würde aller Menschen, das Recht auf faires Einkommen sowie menschengerechte Arbeitsbedingungen und der sorgsame Umgang mit unserer Umwelt Leitlinie bleiben. „Die Geschichte lehrt uns, dass wir Krisensituation nur durch Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt bewältigen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies auch aktuell gelingen wird“, zeigt sich Schnedl zuversichtlich, dass Österreich die aktuellen Herausforderungen sehr gut bewältigen wird.

