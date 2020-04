Ecker: „Kinderbetreuung im Sommer sicherstellen“

Grüne NÖ bringen Antrag für durchgängige Öffnung der Kindergärten ein

St. Pölten (OTS) - Grünen-Bildungssprecher Georg Ecker sieht im kommenden Sommer große Herausforderungen bei der Betreuung von Kindern heraufziehen. „Viele Menschen müssen oder mussten bereits während der Corona-Krise ihren Urlaub verbrauchen – die Betreuungssituation von Kindern wird daher im Sommer verschärft sein gegenüber anderen Jahren“, sagt Ecker. Dabei ist in Niederösterreich die Betreuung im Sommer ohnehin schon äußerst lückenhaft. Im Unterschied zu anderen Bundesländern müssen nämlich hierzulande Kindergärten drei Wochen lang ihre Pforten schließen.



„Wir brauchen mehr denn je eine durchgehende Betreuungsmöglichkeit im Sommer“, fordert Ecker. Er bringt daher in der kommenden Landtagssitzung einen Resolutionsantrag ein, in dem er fordert, dass im Sommer eine durchgängige Betreuung von Kindern sichergestellt wird. „Die verpflichtende Schließung der Kindergärten im Sommer ist nicht zeitgemäß. In Zeiten der Corona-Krise noch weniger“, sagt Ecker. Den Kindergärten solle laut dem Grünen-Antrag ermöglicht werden, den gesamten Sommer offen zu halten. Außerdem fordert Ecker die Landesregierung darin auf, eine durchgängige Betreuungsmöglichkeit für alle Niederösterreichischen Familien sicherzustellen.





