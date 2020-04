AVISO: Online-Präsentation der Theater an der Wien-Saison 20/21 am 5. Mai 2020

Wien, 30.4.2020 (OTS) - Intendant Roland Geyer und VBW-Geschäftsführer Franz Patay stellen im Gespräch mit Kulturjournalist Peter Jarolin das neue Saisonprogramm für die Spielzeit 20/21 vor.

Die Online-Präsentation aus dem Theater an der Wien startet ab 10:00 Uhr auf der Website www.theater-wien.at und wird zeitversetzt ab 11:00 Uhr in den Regionalsendern von R9 - Regionales Fernsehen Österreich sowie ab 11:15 Uhr im Wiener Stadtsender W24 in der Sendung "Wiener Bühnen Spezial" ausgestrahlt.





