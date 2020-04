Dieter Hallervorden: "Ich bewege mich manchmal auch im Liegen" (FOTO)

Hamburg (ots) - Kult-Komiker Dieter "Didi" Hallervorden, 84, gilt als Sieger der Herzen der zweiten Staffel von "The Masked Singer" - im GALA-Interview (Heft 19/2020, ab heute im Handel) verrät er jetzt, wieso er in seinem hohen Alter als "Chamäleon" so fit und lässig über die Bühne tänzelte. "Wenn ich in Berlin bin, mache ich jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport", so Hallervorden. "Intensiv - und es gibt keine Ausrede. Das hilft. Generell müsste man den Leuten klar machen: Wenn man gesund bleiben will, trägt Bewegung sehr viel dazu bei." Schmunzelnd fügt er im Interview an: "Ich bewege mich manchmal auch im Liegen." Zweideutige Anspielungen dieser Art gehören nicht nur zum Berufsbild des Komikers. Tatsächlich unterscheidet sich sein Privatleben deutlich von dem der meisten Leute Mitte achtzig: Hallervorden lebt seit einigen Jahren mit der 34 Jahre jüngeren Stuntfrau Christiane Zander zusammen. Sie pendeln zwischen Berlin und ihrem Schloss in Frankreich.

