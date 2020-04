AVISO: FPÖ feiert den 1. Mai auf Facebook und auf www.fpoe.at

Wien (OTS) - Die Coronavirus-Krise führt dazu, dass der Tag der Arbeit heuer nicht in gewohnter Form gefeiert werden kann. Aber trotzdem sollen am 1. Mai all diejenigen, die unser Land am Laufen halten, gewürdigt werden – das sind wir diesen Menschen schuldig.

Daher hat sich die FPÖ etwas ganz Besonderes überlegt – und zwar gemeinsam mit FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und spannenden Überraschungsgästen an einem ganz speziellen Drehort.

Dieses Online-Event können Sie am Freitag, dem 1. Mai 2020, ab 11.00 Uhr auf der FPÖ-Facebookseite und auf www.fpoe.at mitverfolgen. Zusätzlich zu den Reden gibt es ein spannendes Rahmenprogramm, ein tolles Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen und einen patriotischen musikalischen LIVE-Auftritt.

Den Stream stellen wir selbstverständlich allen Sendern kostenlos zur Verfügung. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Mathias Schopf (0660 4433223), der gerne behilflich sein wird.

