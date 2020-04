Cybersicherheit: ein Streaming gegen Phishing

Die Vorträge am TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit, live gestreamt 12.5.2020

Wien, Köln (OTS) - Viren greifen nicht nur Immunsysteme an, sie bedrohen auch die Infrastruktur von Unternehmen. Gerade jetzt sind Cyberattacken auf dem Vormarsch und verursachen zusätzliche Wirtschaftsschäden. Einmal pro Jahr diskutieren die Experten auf dem TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit am 12. Mai 2020 darüber, wie Unternehmen die IT-Risiken minimieren können. Dieses Jahr wird die Veranstaltung erstmalig als Livestream angeboten und der Stopp-Corona-App ein eigener Vortrag gewidmet.

Auf der Whitelist

Der Livestream richtet sich an alle Personen, die für die Informationssicherheit und/oder den Datenschutz in ihrer Organisation verantwortlich sind und ihr Know-how vertiefen möchten. Auf der top aktuellen Agenda steht der Datenschutz in der Stopp-Corona-App, vorgetragen vom Datenschutzbeauftragten des Österreichischen Roten Kreuz. Die Cybersicherheit in Österreich, Ansätze zur Abwehr von Cyberattacken und Wege aus der Personalnot in der IT werden ebenfalls diskutiert. Exkurse zu Artificial Intelligence, dem 5G Netz und ein Vortrag zur DSGVO aus Sicht der Datenschutzbehörde komplettieren das Programm.

Anmeldung zum LIVE STREAM am 12.5. unter www.tuv-akademie.at/symposium-it

LIVE STREAM 12.5. TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit

Datum: 12.05.2020, 09:00 - 16:30 Uhr

Ort: LIVE STREAM, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/symposium-it

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grüneis, Programmverantwortlicher für die Bereiche IT & Datensicherheit, TÜV AUSTRIA Akademie, stefan.grueneis @ tuv.at, Tel.: +43 (0)5 0454-8172 | www.tuv-akademie.at/symposium-it