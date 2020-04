Neuzugänge im „Digitalen Museum“ des Technischen Museums Wien

UNIQA unterstützt den weiteren Ausbau der Online-Angebote

Wien (OTS) - Seit der Schließung stehen zumindest die virtuellen Türen des „Digitalen Museums“ offen, in dem das Technische Museum Wien mit umfangreichen Online-Angeboten Technik und Naturwissenschaften weiterhin für sein Publikum erlebbar macht. Damit weder Entdeckungs- noch Tatendrang zu kurz kommen, stellt das Technische Museum Wien nun weitere Online-Angebote zur Verfügung, die nicht nur den Wissensdurst stillen, sondern auch zum Mitmachen animieren. Mit UNIQA wurde zudem ein verlässlicher Partner gefunden, um die Online-Angebote weiter auszubauen.

„UNIQA ist seit 2004 treuer Partner des Technischen Museums Wien. Mit diesem Engagement der vergangenen Jahre leistete UNIQA einen wesentlichen Beitrag, um historisch einzigartige Objekte, aktuelle Fragestellungen, Interaktivität und Angebote von Wissensvermittlung erlebbar zu machen. Wir freuen uns sehr, diese langjährige Partnerschaft nun auch im virtuellen Raum weiterzuführen!“, so Generaldirektor Mag. Peter Aufreiter. Der Bedeutsamkeit der Online-Angebote ist sich auch Dr. Andreas Brandstetter, Vorsitzender des UNIQA Vorstands, bewusst: „Ein Museum definiert sich über den Besuch, als Ort der Begegnung und des Erforschens, darum ist es gerade jetzt wichtig, nach wie vor „zugänglich“ zu sein und mit dem Publikum in Verbindung zu bleiben – wenngleich es derzeit nur digital möglich ist. UNIQA nimmt mit der Unterstützung des Museums in dieser Zeit einmal mehr eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe wahr.“

Die Online-Angebote werden von der österreichischen Bevölkerung auch begeistert aufgenommen: Die Website des Technischen Museums Wien verzeichnet eine Zunahme an Zugriffen von 19 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, bei einer 23-prozentigen Steigerung an neuen NutzerInnen. Auch die Zugriffe auf die umfangreichen Angebote der Österreichischen Mediathek haben sich mehr als verdoppelt.

Um auch weiterhin Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften zu vermitteln und für persönliche Aha-Erlebnisse zu sorgen, steht das „Digitale Museum“ mit abwechslungsreichen Angeboten rund um die Uhr zur Verfügung:



Aha-Erlebnisse zum Entdecken

Online-Katalog lädt zum Eintauchen ein

In der Sammlung des Technischen Museums Wien befinden sich rund 160.000 Objekte, wovon aber nur sieben Prozent ausgestellt sind. In ihrer Gesamtheit sind sie jedoch virtuell zugänglich – in der Objekt- und Archivdatenbank des Museums, die für spannende Recherchen uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Österreichische Mediathek des Technischen Museums Wien

Auch die Österreichische Mediathek wartet mit einem umfassenden Online-Angebot auf. Für PädagogInnen stehen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und Geschichtsinteressierte können über 8.000 Stunden Nachrichten-Sendezeit aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur aus den Jahren 1967 bis 1999 abrufen. Besonderes Highlight: Die Hörausstellung anlässlich des 75. Jubiläums der Zweiten Republik und des Endes des Zweiten Weltkriegs.

Corona gehört ins Museum: Einblicke in die Sammlungspraxis rund um Corona

Neben dem öffentlichkeitswirksamen Ausstellungsbetrieb sind Museen auch Gedächtnisspeicher der Gesellschaft und spielen dementsprechend eine tragende Rolle, wie sich zukünftige Generationen an die derzeitige Corona-Krise erinnern werden. Was passiert aber nun genau in den Sammlungsabteilungen, was wird bewahrt und wofür? Das Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek gibt Einblicke in die derzeitige Sammlungspraxis.

Ausstellungen zum Nachhören

In spannenden Podcasts diskutieren Experten über die Zukunft der Stadt, Veränderungen in der Arbeitswelt oder über unterschiedliche Perspektiven der Stromverteilung.



Aha-Erlebnisse zum Mitmachen

Experimentierspaß für Jung und Alt

Mit wöchentlich neuen Experimentieranleitungen und bereits über 53.000 Downloads hat das Technische Museum Wien schon so manches Wohnzimmer in ein Forschungslabor verwandelt, denn Experimentieren macht nicht nur Spaß, sondern auch schlau! Die didaktisch aufbereiteten Versuche sind in Zusammenarbeit mit der Jungen Industrie im Sammelband „Technik kinderleicht!“ erschienen und stehen als Gratis-Download zur Verfügung. Benötigt werden nur ungefährliche Gegenstände, die in jedem Haushalt zu finden sind.

Das 10-Megabyte-Museum – Die digitale Flaschenpost in die Zukunft

Mit einem Sammelaufruf an sein Publikum startet das Technische Museum Wien erstmalig eine digitale Sammlung: das 10-Megabyte-Museum. Aus der immensen Datenflut, die uns im Alltag umgibt, soll die österreichische Bevölkerung selektieren: Was hat längerfristig Wert und Bedeutung und was soll für kommende Generationen aufbewahrt werden? Der erste Sammlungsfokus „Technik im Ausnahmezustand der Corona-Krise“ soll unser kollektives Erleben in dieser geschichtsträchtigen Ausnahmesituation festhalten.

3D-Druck-Modelle daheim designen

Unter dem Motto „Design it now – print it later“ können 3D-Druck-Fans und solche, die es noch werden wollen, bereits jetzt ihr persönliches Unikat gestalten und später im techLAB – dem Maker Space des Technischen Museums Wien – ausdrucken und mit nach Hause nehmen. Mithilfe der detaillierten Anleitungen zum 3D-Modellieren kann man sich ganz auf die eigene Kreativität konzentrieren.

Film läuft, Kamera ab – Special Effects selbst inszenieren

Um die aktuelle Sonderausstellung „Special Effects – Die interaktive Ausstellung für Filmfans“ zu erleben, muss man sich noch bis zur Wiedereröffnung des Museums gedulden, um selbst aktiv zu werden, allerdings nicht! In Anleitungen zum kostenlosen Download wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man mit einfachen Film-Tricks, Videos mit WOW-Effekt kreieren kann.

Weitere Online-Angebote folgen in Kürze

Das Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek wird seine Online-Angebote auch weiterhin ausbauen. Der Newsletter und die Facebook und Instagram Kanäle des Technischen Museums Wien informieren über alle Neuigkeiten.

Alle digitalen Angebote des Museums auf einen Blick:

https://www.technischesmuseum.at/das-digitale-museum

